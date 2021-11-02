Креативні рішення: як облаштувати кухню без вікна
Джерело:homebook
Якщо у вашій кухні немає природного світла – не варто засмучуватися. Існує чимало дизайнерських рішень, які внесуть в темний інтер’єр світло і затишок.
Для сучасного дизайну інтер'єрів кухня без вікна не проблема! Є безліч перевірених прийомів, які допоможуть виправити будь-який простір.
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Такий інтер’єр завжди має потенціал, який слід правильно використовувати. Однак не варто боятися рішучих, а іноді й екстравагантних рішень.
Який колір обрати?
У маленькому темному інтер’єрі найголовніше – правильно підібрати кольори. Кухні без вікна не підійде чорний або темно-синій. Замість цього краще обрати світлі відтінки — слонову кістку, ванільний або модний голубий тон. У темній кухні відмінно виглядатиме натуральне дерево, додавши їй приємні теплі нотки. Фасади кухонних меблів можуть бути злегка блискучими, завдяки чому вони будуть м’яко відбиватимуть світло.
Плитка
Для облицювання стін варто обрати глянцеву плитку. Крім того, варто звернути увагу на дизайнерське скління і хромовані поверхні.
Освітлення
Правильне освітлення на кухні – важливе завдання, нехтування яким може призвести до небезпечних наслідків. Справжнім хітом стане розумне поєднання стельового світильника з настінними бра, галогенною фурнітурою і непомітними світлодіодними стрічками. Завдяки цьому інтер’єр кухні стане багатовимірним і набагато яскравішим.
Кухонне дзеркало
Дзеркальна поверхня чудово відбиває світло і робить інтер’єр оптично більшим. Якщо вам подобаються екстравагантні, характерні рішення, ви можете поставити склопакет навіть на всю стіну. Дзеркало з тонованою рамкою є абсолютно нейтральним доповненням, завдяки чому воно ідеально вписується в будь-який інтер’єр.