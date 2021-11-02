Для сучасного дизайну інтер'єрів кухня без вікна не проблема! Є безліч перевірених прийомів, які допоможуть виправити будь-який простір.

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Такий інтер’єр завжди має потенціал, який слід правильно використовувати. Однак не варто боятися рішучих, а іноді й екстравагантних рішень.

Який колір обрати?

У маленькому темному інтер’єрі найголовніше – правильно підібрати кольори. Кухні без вікна не підійде чорний або темно-синій. Замість цього краще обрати світлі відтінки — слонову кістку, ванільний або модний голубий тон. У темній кухні відмінно виглядатиме натуральне дерево, додавши їй приємні теплі нотки. Фасади кухонних меблів можуть бути злегка блискучими, завдяки чому вони будуть м’яко відбиватимуть світло.

Обдуманий простір / Фото homebook

Плитка

Для облицювання стін варто обрати глянцеву плитку. Крім того, варто звернути увагу на дизайнерське скління і хромовані поверхні.

Поверхні, що відбивають світло / Фото homebook

Освітлення

Правильне освітлення на кухні – важливе завдання, нехтування яким може призвести до небезпечних наслідків. Справжнім хітом стане розумне поєднання стельового світильника з настінними бра, галогенною фурнітурою і непомітними світлодіодними стрічками. Завдяки цьому інтер’єр кухні стане багатовимірним і набагато яскравішим.

Функціональне рішення / Фото homebook

Кухонне дзеркало

Дзеркальна поверхня чудово відбиває світло і робить інтер’єр оптично більшим. Якщо вам подобаються екстравагантні, характерні рішення, ви можете поставити склопакет навіть на всю стіну. Дзеркало з тонованою рамкою є абсолютно нейтральним доповненням, завдяки чому воно ідеально вписується в будь-який інтер’єр.

Затишний куточок / Фото homebook