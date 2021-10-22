Спальня – це місце, де ми можемо забути про труднощі повсякденного життя, заспокоїти свої почуття і зарядитися енергією на наступний день. Тому облаштування спальні залишається надзвичайно важливим – як для естетичного досвіду, так і для правильного підбору меблів та обробки.

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На комфорт сну може вплинути не тільки зручне ліжко або якісна постільна білизна, а й те, як оброблені стіни в спальні.

Ніжна кімната для відпочинку / Фото homebook

Така кімната повинна викликати відчуття близькості та комфорту, тому обирайте кольори, які дозволяють вам повноцінно дихати. Іноді вони можуть бути приглушеними відтінками пудингу, інколи темними, насиченими фіолетовими або червоними. Все залежить від ваших уподобань та стилів інтер’єру, яким віддаєте перевагу.

Затишок для міцного сну / Фото homebook

Якщо ви хочете додати інтер’єру характер, то варто звернути увагу на інтенсивні тони, які пожвавлять простір і додадуть йому динамічності. Тут ідеально підійде колірна гама зеленого або темного, глибокого синього кольору.

Неймовірна ніжність / Фото homebook

Шукаючи ідею для стін в спальні, пам’ятайте, що кольори іноді слід поєднувати один з одним. Тому не бійтеся "бунтувати" та експериментувати у пошуках бажаного результату.