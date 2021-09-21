Стиль лофт увійшов в інтер'єр завдяки новому життю фабрик та заводів, які вже занепадали та руйнувалися. Давайте поглянемо, що цей стиль може дати нашим домівкам.

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Планування

Зазвичай стиль лофт передбачає повну відсутність перегородок. Для зонування простору використовуються меблі, кольори та декор. Також лофт економить простір завдяки вбудованим меблям та поличкам.

Вільний простір – одна з головних ідей лофту / Фото Pinterest

Великі вікна

Світло та огляд на довкілля – важливий елемент стилю лофт. Але варто знати, що у цьому випадку вікна мають бути панорамними, але не на всю стіну. Це дозволить зробити підвіконник ширшим та сховати під ним батареї, влаштувати зону для читання та продумати додаткове місце для зберігання. Штори та інші аксесуари для вікон тут зайві.

Великі вікна – характерний елемент лофту / Фото Pinterest

Колір та облицювання

Оскільки лофт має індустріальне походження, то немає нічого дивного в тому, що одним з його головних акцентів є цегла. Колірна гама тут також відповідна: найбільшою популярністю користуються чорний, сірий, коричневий та білий.

Без цегли лофт просто неможливий / Фото Pinterest