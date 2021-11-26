В Доломітових Альпах, що на сході Італії, архітектурна студія Demogo завершила будівництво неймовірної хатини. Її головними родзинками є оцинковане покриття та дивовижне розташування.

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Будівля височіє над урвищем на висоті 2600 метрів над рівнем моря.

Дивовижне розташування / Фото dezeen

Мармароль є одним з найбільш важкодоступних і диких районів Доломітових Альп. Споруда має площу 30 квадратних метрів і зведена, щоб забезпечити притулок для усамітнення і відзначити неймовірне природне оточення.

Місце для відпочинку душі / Фото dezeen

Жити всередині гірської хатини означає помістити себе між лінзами телескопа і побачити все довкола. Це спроба обрамити простір, обмежити його, зробити його зв’язку між людиною та навколишнім середовищем, – зазначають дизайнери студії Demogo.

Затишок та комфорт / Фото dezeen

Будівництво споруди тривало довше, ніж попередньо передбачалося. Все через те, що конструкцію довелося перевозити на вертольоті упродовж майже трьох років.

Прекрасне місце / Фото dezeen