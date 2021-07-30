Замку Кінлох вже 120 років. Це улюблена нерухомість принца Чарльза. Він мав великі плани щодо реставрації замку, але так і не встиг їх реалізувати.

Цікаво Продуманість та поміркованість: сучасні тренди в дизайні домашнього інтер'єру

Тепер NatureScot шукає нерухомості нового власника. Ним може стати приватна особа, благодійний фонд або приватна компанія, які пообіцяють провести капітальний ремонт будівлі.

Величний замок чекає нового господаря / Фото The Times

Ціна Кінлоха складає лише 1 фунт, але покупці наразі не дуже активні, адже ремонтні інвестиції передбачають суму у 28 мільйонів доларів. Стати власником Кінлоха можна лише після підтвердження наявності цієї суми та зобов'язання вкласти її в покращення стану замку.

Життя серед історії / Фото The Times

Замок Кінлох був збудований між 1897 та 1900 роками сером Джорджем Буллоу, який був мультимільйонером. Він розважав своїх гостей спортом та полюванням.