Пропонуємо подивитися, як чудово змінилися ці 5 подвір'їв. Господарі зробили все можливе, щоб у їхніх внутрішніх двориках можна було проводити час з радістю та комфортом.

Чарівний дворик, прикрашений гірляндами та свічками – мрія майже кожного. Добірку фото красивих дворів пропонує Boredpanda. Схоже До та після дизайну: 10 фото неймовірної зміни старих та некрасивих будинків Двір з дерев'яною бесідкою

У бесідці розмістили м'які крісла та зону для приготування їжі / Фото instagram.com/beforeafter.design Морський контейнер з чудовим басейном

Цей лісовий будинок можна використовувати як дачу / Фото instagram.com/beforeafter.design Дворик з м'яким диваном для сидіння

Складно повірити, що цей двір став таким красивим / Фото instagram.com/beforeafter.design Дерев'яна платформа посеред поля

У такому місці хочеться проводити затишні вечори / Фото instagram.com/beforeafter.design Оригінально На місці руїни: стару ферму з обваленим дахом перетворили у розкішний будинок Занедбаний двір, що став чарівним

У цьому дворику зробили чудові дивани та гірлянди / Фото instagram.com/beforeafter.design