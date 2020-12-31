Святкові дворики: яскрава добірка затишних місць для відпочинку
Пропонуємо подивитися, як чудово змінилися ці 5 подвір'їв. Господарі зробили все можливе, щоб у їхніх внутрішніх двориках можна було проводити час з радістю та комфортом.
Чарівний дворик, прикрашений гірляндами та свічками – мрія майже кожного. Добірку фото красивих дворів пропонує Boredpanda.
Схоже До та після дизайну: 10 фото неймовірної зміни старих та некрасивих будинків
Двір з дерев'яною бесідкою
У бесідці розмістили м'які крісла та зону для приготування їжі / Фото instagram.com/beforeafter.design
Морський контейнер з чудовим басейном
Цей лісовий будинок можна використовувати як дачу / Фото instagram.com/beforeafter.design
Дворик з м'яким диваном для сидіння
Складно повірити, що цей двір став таким красивим / Фото instagram.com/beforeafter.design
Дерев'яна платформа посеред поля
У такому місці хочеться проводити затишні вечори / Фото instagram.com/beforeafter.design
Оригінально На місці руїни: стару ферму з обваленим дахом перетворили у розкішний будинок
Занедбаний двір, що став чарівним
У цьому дворику зробили чудові дивани та гірлянди / Фото instagram.com/beforeafter.design
Поділитися новиною