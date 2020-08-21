Краса теракотового кольору: в Кореї відкрили монохромний салон краси – фото
Відома в Південній Кореї мережа салонів краси ATOP відкрила в Сеулі салон по догляду за шкірою. Його особливістю є монохромний дизайн теракотового кольору та точкове штучне освітлення.
Весь простір тут поділений на публічні та приватні простори, повідомляє Archdaily.
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Проєкт передбачає використання природних матеріалів, текстур та точкового штучного освітлення.
У залі очікування розташований диван з металічним дизайном / Фото Archdaily
Декор в інтер'єрі майже відсутній, але до склепінчастої стелі дизайнери додали глиняний посуд. За задумом, поєднання теракотового кольору та м'якого штучного світла має створювати комфортну та спокійну атмосферу для відвідувачів.
Інтер'єр в закладі мінімалістичний / Фото Archdaily
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Простір складається з 7 приватних зон для догляду за шкірою, рецепції та двох ізольованих кімнат. Салон поки надає лише дрібні косметичні послуги, але в планах власників створити також простір для лікування проблемної шкіри.
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