Відпочинок мрії: фото сучасних будинків у скандинавському стилі в Карпатах
Якщо давно мріяли про відпочинок у стильному та сучасному будинку, що загубився в горах – погляньте на ці котеджі в Карпатах. Скандинавські інтер'єри змусять вас відчувати себе героями з фільмів.
Про стильні котеджі для сімейного відпочинку повідомляє офіційний сайт BlackRock.
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Будинки виглядають стримано та стильно / Фото blackrock.com.ua
Комплекс має назву Black Rock Mountain Retreat. До нього входять два будинки: Black Rock та Black Nest.
Затишна кухня з барною стійкою у стилі скандинавський мінімалізм / Фото blackrock.com.ua
Котеджі виконали у стильному чорному кольорі. Вони розташовані далеко від інших будівель і дозволяють усамітнитися з близькими людьми в горах.
Інтер'єр виконали у типовому скандинавському стилі: тут є печі з живим вогнем, кухні-студії з барними стійками, комфортні ліжка у спальнях.
Крізь панорамні вікна відкриваються чудові пейзажі / Фото blackrock.com.ua
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Котеджі мають великі панорамні вікна, що дозволяють милуватися пейзажами. Також тут є тераси, де можна проводити час на свіжому повітрі.
Інтер'єр будинків виглядає затишно та стильно / Фото blackrock.com.ua
У двох будинках може розміститися 4 та 6 людей відповідно.
Ціна за оренду будинку складає від 3400 гривень за ніч.
Як знайти Black Rock Mountain Retreat на карті:
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