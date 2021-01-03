Якщо давно мріяли про відпочинок у стильному та сучасному будинку, що загубився в горах – погляньте на ці котеджі в Карпатах. Скандинавські інтер'єри змусять вас відчувати себе героями з фільмів.

Про стильні котеджі для сімейного відпочинку повідомляє офіційний сайт BlackRock.

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Будинки виглядають стримано та стильно / Фото blackrock.com.ua

Комплекс має назву Black Rock Mountain Retreat. До нього входять два будинки: Black Rock та Black Nest.



Затишна кухня з барною стійкою у стилі скандинавський мінімалізм / Фото blackrock.com.ua

Котеджі виконали у стильному чорному кольорі. Вони розташовані далеко від інших будівель і дозволяють усамітнитися з близькими людьми в горах.

Інтер'єр виконали у типовому скандинавському стилі: тут є печі з живим вогнем, кухні-студії з барними стійками, комфортні ліжка у спальнях.



Крізь панорамні вікна відкриваються чудові пейзажі / Фото blackrock.com.ua

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Котеджі мають великі панорамні вікна, що дозволяють милуватися пейзажами. Також тут є тераси, де можна проводити час на свіжому повітрі.



Інтер'єр будинків виглядає затишно та стильно / Фото blackrock.com.ua

У двох будинках може розміститися 4 та 6 людей відповідно.

Ціна за оренду будинку складає від 3400 гривень за ніч.

Адреса котеджів Black Rock та Black Nest: Україна, Львівська область, Славське, вулиця Августина Волошина, 121а

Як знайти Black Rock Mountain Retreat на карті:

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