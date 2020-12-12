Складно повірити, що це не палац. Інтер'єр туалету в одному з краківських торгових центрів вражає своїм пишним стилем.

Про інтер'єр розкішного туалету повідомляє жартівливий ресурс Peestewardess.

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Туалет в стилі бароко вражає відвідувачів / Фото marro.com.pl

І жіночий, і чоловічий туалет виконані в стилі бароко. Тут є золоті дзеркала, шпалери "під старовину" і характерні меблі.



Дзеркала в золотих рамах / Фото krknews.pl

Туалет є громадським – кожен може ним скористатися.



Відвідувачі можуть посидіти на м'яких кріслах / Фото marro.com.pl

Увійшовши до туалетів, ви відчуєте, що перебуваєте у палаці. Дивани, золоті дзеркала та орхідеї – досить незвичайні елементи декору туалету в торговому центрі, – коментує видання KRKnews.



За задумом архітекторів, туалет має стати незвичним акцентом в дизайні торгового центру / Фото www.sudarchitectes.pl