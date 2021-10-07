Королі інстаграму: які кольори підкорили соціальну мережу

Доволі часто відомі дизайнери діляться результатами своєї роботи у мережі інстаграм. Деякі кольори інтер'єру завжди здобувають більшу популярність у порівнянні з іншими.

Колір – це стержень характеру інтер'єру. Давайте поглянемо, яка палітра зараз у трендах інстаграму.

Цікаво Милує око: як ідеально поєднати кольори в інтер'єрі

"Електричний" синій

Дивовижний відтінок, який додає інтер'єру динамічності хвиль. На перший погляд він виглядає доволі ризикованим рішенням, але наразі ніхто не пошкодував, обравши цей колір.

Спокій та динаміка / Фото Elle Decor

Лаванда

Якщо ви прихильник витонченості та ніжності – вибір очевидний. Цей відтінок є дуже "сильним" та незабаром охопить усі сфери, в яких задіяні дизайнери – від облаштування помешкань до пакування товарів.

Лавандова ніжність / Фото Elle Decor

Глибокий зелений

Колір, який створює ідеальну атмосферу для кабінету, бібліотеки або простору для творчості. Він огорне спокоєм та спонукатиме до самовираження.

Особлива атмосфера / Фото Elle Decor