Кораловий колір та меблі з Данії: фото оригінального інтер'єру квартири в Києві

Джерело:The Village
У цій квартирі знесли всі стіни та побудували їх заново. Автор проєкту спочатку готував квартиру для себе, а тому діяв так, як підказувала йому інтуїція.
Квартира розташована у новому житловому комплексі на вулиці Січових Стрільців, повідомляє The Village. Олександр Дубов, автор проєкту, спочатку планував жити у ній сам.
Стильно Станція Хлібний: фото стильного інтер'єру нового кафе в Києві
Вітальня у кораловому кольорі / Фото The Village
Це дозволило автору не дотримуватися певної концепції. Він робив дизайн так, як підказувала інтуїція, без жодних візуалізацій.
Основних побажань було 2: зробити все дуже якісно та зберегти бетон за можливості. Стіни у квартирі знесли й побудували нові.
Дизайнер робив інтер'єр, керуючись власною інтуїцією / Фото The Village
Дизайнер розповідає, що спершу квартира була схожа на "тетріс".
Спочатку там були дві довгі кімнати, санвузол і коридор неправильної форми у вигляді літери "Г". Також у спальні випирав вентиляційний канал на 45 сантиметрів – одна половина в кімнату, інша – у душову, – ділиться Олександр.
Спальня з панорамним вікном / Фото The Village
Тому основним завданням було прибрати зайві кути та зробити кімнати правильної форми. Вентиляційний канал змогли заховати у гардеробну, санвузол зменшили.
Оригінальний санвузол / Фото The Village
У квартирі зробили окрему спальню, а кухню й вітальню з'єднали. Цей простір візуально розділений японською шторою. Кухонний блок розміщений у ніші в стіні.
Незвично Село для однієї сім'ї: у США родина зробила для кожної дитини окрему хатинку
Гардеробна кімната у квартирі / Фото The Village
Дизайнер довго мешкав у Швеції, тому інтер'єр планували у скандинавському стилі. Декор і лампи автор привіз зі Швеції, а більшість меблів придбали у данських брендів.Ремонт тривав близько року, а його вартість склала майже 45 тисяч доларів.
Більше фото квартири в Києві дивіться тут: