Кораловий колір та меблі з Данії: фото оригінального інтер'єру квартири в Києві

У цій квартирі знесли всі стіни та побудували їх заново. Автор проєкту спочатку готував квартиру для себе, а тому діяв так, як підказувала йому інтуїція.

Квартира розташована у новому житловому комплексі на вулиці Січових Стрільців, повідомляє The Village. Олександр Дубов, автор проєкту, спочатку планував жити у ній сам.

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Вітальня у кораловому кольорі / Фото The Village

Це дозволило автору не дотримуватися певної концепції. Він робив дизайн так, як підказувала інтуїція, без жодних візуалізацій.

Основних побажань було 2: зробити все дуже якісно та зберегти бетон за можливості. Стіни у квартирі знесли й побудували нові.



Дизайнер робив інтер'єр, керуючись власною інтуїцією / Фото The Village

Дизайнер розповідає, що спершу квартира була схожа на "тетріс".

Спочатку там були дві довгі кімнати, санвузол і коридор неправильної форми у вигляді літери "Г". Також у спальні випирав вентиляційний канал на 45 сантиметрів – одна половина в кімнату, інша – у душову, – ділиться Олександр.



Спальня з панорамним вікном / Фото The Village

Тому основним завданням було прибрати зайві кути та зробити кімнати правильної форми. Вентиляційний канал змогли заховати у гардеробну, санвузол зменшили.



Оригінальний санвузол / Фото The Village

У квартирі зробили окрему спальню, а кухню й вітальню з'єднали. Цей простір візуально розділений японською шторою. Кухонний блок розміщений у ніші в стіні.

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Гардеробна кімната у квартирі / Фото The Village

Дизайнер довго мешкав у Швеції, тому інтер'єр планували у скандинавському стилі. Декор і лампи автор привіз зі Швеції, а більшість меблів придбали у данських брендів.

Ремонт тривав близько року, а його вартість склала

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