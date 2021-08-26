Компанія PPG назвала головний колір інтер'єру у 2022 році: яким він буде
Джерело:ppgpaints
Компанія PPG, яка займається виготовленням фарб, офіційно оголосила головний колір 2022 року. За прогнозами експертів ним стане Olive Sprig – яскравий сіро-зелений колір. Розповідаємо, як використати його в інтер'єрі.
Емі Донато, старша менеджерка PPG Paints стверджує, що зміна мислення починається зі змін навколишнього середовища. Оскільки, майже увесь наш день проходить за екранами телефонів та комп'ютерів, нам потрібно додати у свій простір більше кольорів, які нагадуватимуть про природу.
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Будівельники, дизайнери та архітектори відходять від темних та нейтральних палітр та звертаються до насичених кольорів. Й одним з таких стане колір оливи.
За словами представників компанії PPG, цей заспокійливий відтінок повинен внести в помешкання оновлену життєву енергію та освіжити їх. Цей тренд свідчить про те, що настає епоха відродження класичного дизайну.
Olive Sprig легко поєднується з натуральними матеріалами, такими як ротанг, очерет і дерево, а також латунною обробкою, холодним нікелем і матовим чорним.