Емі Донато, старша менеджерка PPG Paints стверджує, що зміна мислення починається зі змін навколишнього середовища. Оскільки, майже увесь наш день проходить за екранами телефонів та комп'ютерів, нам потрібно додати у свій простір більше кольорів, які нагадуватимуть про природу.

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Будівельники, дизайнери та архітектори відходять від темних та нейтральних палітр та звертаються до насичених кольорів. Й одним з таких стане колір оливи.

Головний колір 2022 року / Фото Pinterest

За словами представників компанії PPG, цей заспокійливий відтінок повинен внести в помешкання оновлену життєву енергію та освіжити їх. Цей тренд свідчить про те, що настає епоха відродження класичного дизайну.

Головний колір інтер'єрів 2022 року / Фото Pinterest

Їдальня кольору оливки / Фото Pinterest

Olive Sprig легко поєднується з натуральними матеріалами, такими як ротанг, очерет і дерево, а також латунною обробкою, холодним нікелем і матовим чорним.

Вітальня кольору оливки / Фото Pinterest

Подбайте не тільки про інтер’єр, але й затишок. Із системою кондиціонування Daikin це легко! Вентиляція, безшумність, усунення алергенів і вірусів – це не всі переваги кондиціонерів Daikin. Ознайомитися детальніше із продукцією та отримати консультацію від спеціаліста можна на сайті.

Вітальня кольору оливки / Фото Pinterest

Спальня кольору оливки / Фото Pinterest

Кухня оливкового кольору / Фото Pinterest

Санвузол оливкового кольору / Фото Pinterest