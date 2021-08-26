Емі Донато, старша менеджерка PPG Paints стверджує, що зміна мислення починається зі змін навколишнього середовища. Оскільки, майже увесь наш день проходить за екранами телефонів та комп'ютерів, нам потрібно додати у свій простір більше кольорів, які нагадуватимуть про природу.
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Будівельники, дизайнери та архітектори відходять від темних та нейтральних палітр та звертаються до насичених кольорів. Й одним з таких стане колір оливи.
Головний колір 2022 року / Фото Pinterest
За словами представників компанії PPG, цей заспокійливий відтінок повинен внести в помешкання оновлену життєву енергію та освіжити їх. Цей тренд свідчить про те, що настає епоха відродження класичного дизайну.
Головний колір інтер'єрів 2022 року / Фото Pinterest
Їдальня кольору оливки / Фото Pinterest
Olive Sprig легко поєднується з натуральними матеріалами, такими як ротанг, очерет і дерево, а також латунною обробкою, холодним нікелем і матовим чорним.
Вітальня кольору оливки / Фото Pinterest
Вітальня кольору оливки / Фото Pinterest
Спальня кольору оливки / Фото Pinterest
Кухня оливкового кольору / Фото Pinterest
Санвузол оливкового кольору / Фото Pinterest