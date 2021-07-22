У 2010 році дизайнер інтер'єрів Дін Шарп вперше побачив напівзруйнований особняк на Шрі-Ланці. На той момент, вілла була в аварійному стані: обвалені стіни, тинькування, що кришиться, вибиті вікна та тріщини по залишках фасаду, які вціліли до нашого часу. На кроквах будівлі влаштувалися кажани, а крізь дах проросло дерево.

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Виявилося, що особняк був зведений ще у 1912 році, власником тутешніх плантацій. З часом мешканці покинули цю територію, а будівля, яка не отримала нових власників, почала руйнуватися.

Історія реконструкції



Дім до початку ремонтних робіт / Фото Insider

Попри те, що від житлового приміщення тут залишилися незначні сліди, Дін Шарп та його друзі – Дженні Льюіс, Річард Блісдейл і Бентлі де Бейер, вирішили придбати напіврозвалену 100-річну віллу і 2 акри землі за 430 000 доларів.

Шарп зайнявся проєктом фасаду та двору. Перші роботи почалися в грудні 2012 року, рівно через 100 років після спорудження будівлі. Друзі, які працювали над проєктом вирішили повернути будівлі автентичний вигляд, проте вони відмовилися підробляти деталі, які виявилися повністю зруйнованим.

Перед реконструкцією хлопці провели ретельну ревізію приміщення. Кожна знайдена деталь, рама та балка були акуратно зняті для відновлення. При цьому, робітникам не вдалося зберегти оригінальний головний вхід, також повністю обвалився черепичний дах кухонного крила.

На розбирання території знадобилося 4 місяці.



Дім після ремонтних робіт / Фото Insider

Шарп замінив дах на біле гофроване оцинковане залізо, щоб надати будинку більш сучасного вигляду та захистити дім від тварин, які часто проникали на територію колишньої вілли. В будинок провели систему кондиціонування, водопровід і електрику. Вже у 2014 році будинок був в житловому стані, але роботи тривали.

Невдовзі в саду з'явився 23-метровий басейн в стилі модерн, наповнений морською водою.

Внутрішні зміни



У інтер'єрі зібрано багато вінтажних речей / Фото Insider

Друзі вирішили дотримуватися оригінального плану будинку, але зробили кімнати більш функціональними. Найбільше зусиль пішло на те, щоб реалізувати ремонт без пошкоджень оригінальних конструкцій.



Білий інтер'єр розбавлений великою кількістю зелені / Фото Insider

Дивани та ліжка з балдахіном створювалися під замовлення. Хлопці запросили до співпраці досвідченого теслю, який працював над готелями в Об'єднаних Арабських Еміратах. Коли справа дійшла до декору, Шарп розпочав пошуки антикваріату, який згодом підкреслив історичне значення будівлі.

Сюрпризи на кожному кроці



Басейн в стилі модерн / Фото Insider

В саду компанія виявила манговий сад, кокосові пальми та кеш'ю. Друзі також посадили кавові й чайні кущі, ананас, цитрусові, перець і корицю.

Тепер вілла є одним з головних туристичних місць Шрі-Ланки. Друзі здають особняк гостям за 1300 доларів за одну ніч.