При розробці проєкту команда попрацювала з плануванням та кардинально змінила простір цієї квартири. По-перше, було збільшено санвузол, завдяки чому здійснилася мрія господарки про ванну. По-друге, усі роботи виконувалися так, щоб зекономити якомога більше ефективної площі для комфортного життя.

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Окрім просторої та світлої вітальні-студії, команда зайнялася облаштуванням технічних зон, зокрема гардеробної та господарчої кімнат.

Як зекономити площу квартири під час ремонту



Компактні апартаменти в пастельно-блакитному кольорі / Фото Lysiuk



Компактні апартаменти в пастельно-блакитному кольорі / Фото Lysiuk



Компактні апартаменти в пастельно-блакитному кольорі / Фото Lysiuk

Правильний підхід до ремонту був особливо важливим, оскільки висота приміщень у квартирі становить лише 2,5 метри. Щоб не затратити зайвих сантиметрів, усі стелі довелось тинькувати прямо по панелях перекриття.

Покриття підлоги також ультратонке. Команда використала водостійкий матеріал – вініл. Таким чином їм вдалося уникнути спуску стелі чи підняття підлоги та максимально зберегти висоту приміщення.



Компактні апартаменти в пастельно-блакитному кольорі / Фото Lysiuk



Компактні апартаменти в пастельно-блакитному кольорі / Фото Lysiuk



Компактні апартаменти в пастельно-блакитному кольорі / Фото Lysiuk

Центральне місце над обіднім столом зайняла циліндрична конструкція з металу та сітки, яка виконує функцію великої люстри.



Компактні апартаменти в пастельно-блакитному кольорі / Фото Lysiuk



Компактні апартаменти в пастельно-блакитному кольорі / Фото Lysiuk

Ніша для одягу в передпокої та гардероб закриті відкатними амбарними дверима. Ліжко на подіумі в дитячій кімнаті стало гарним місцем для перегляду фільмів за допомогою проєктора. А найцікавішим місцем у квартирі стала лаунж-зона із дзеркальною стелею. Ідеальне місце для селфі та усамітнення дівчини-підлітка.



План приміщення / Фото Lysiuk