Ніжні акцентні кольори, використані для квартири, площею 71 метр квадратний, роблять його максимально комфортним та затишним для кожного члена сім'ї. Зелений, жовтий та синій, на тлі домінантного світлого дерева, розширюють житловий простір, роблячи його значно світлішим.

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У відритій частині дому, яка об'єднує кухню, їдальню та вітальню, сім'я проводитиме найбільше часу. Дизайнерам довелося потурбуватися, щоб тут знайшлося місце для відпочинку, зустрічей з гостями, саморозвитку та спільних прийомів їжі. Меблі обернені в різні сторони, щоб позначити початок і завершення кожної зони.

Кухня, їдальня, вітальня



Як поділити простір квартири / Фото Home Designing



Плитка у зоні для приготування їжі та паркет у їдальні / Фото Home Designing



Біла стіна може використовуватися, як тло для проєктора / Фото Home Designing



Мінімалістична зона для відпочинку / Фото Home Designing

Через те, що їдальня та кухня розташовані максимально близько до зони відпочинку, кольори та фактури виявилися єдиною можливістю поділити вузький простір. Найцікавішим рішенням є використання різних типів покриття. Так, наприклад, у кухні перетинається сіра плитка та дерево. Шафи створюють прохолодний фон для обідньої зони, тоді як фасади з дуба, служать доповненням вітальні.

Відсутність телевізора створює відчуття спокою. Порожня стіна залишає місце для проєктора, а замість екрана дизайнери передбачили елегантну скляну шафу для книжок.

Спальня батьків



Мінімалістична спальня в ніжних тонах / Фото Home Designing



Мінімалістична спальня в ніжних тонах / Фото Home Designing



Дерев'яна вагонка у спальні / Фото Home Designing

Дерев'яна вагонка, яка зустрічається й в інших приміщеннях дому, виконує в спальні декоративну функцію. Саме вона формує стильну стіну з узголів’ям ліжка.

Спальня прикрашена артоб'єктом у формі птаха, картинами та дизайнерськими настінними бра. Завершує композицію ніжне поєднання зеленої та синьої ковдр, розташованих на ліжку.

Дитяча кімната



Дитяча кімната / Фото Home Designing



​Дитяча кімната / Фото Home Designing

Ніжна блакитна фарба та дерево створюють спокійний фон для дитячого ліжка. Ковдра з геометричним візерунком, поєднує усі кольори кімнати та стає чи не основним елементом загальної композиції.

План дому



План квартири / Фото Home Designing

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