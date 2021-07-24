Неправильно підібраний чи незручний диван здатний затьмарити настрій господарів на довгий період. До покупки такого предмету інтер'єру потрібно підійти з усією серйозністю.

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Нижче кілька основних критеріїв, які потрібно врахувати, обираючи софу.

Диван – це завжди про зручність / Фото Unsplash

Перш ніж зануритися в різні стилі диванів, приділіть трохи часу, щоб подумати про свій спосіб життя та про те, що вам може знадобитися від дивана у повсякденному житті. Якщо у вас велика родина, найкращим вибором може бути секція. Якщо у домівці є звірі чи діти, тоді варто розглянути стійку до плям обшивку.

Красивий та незамінний предмет інтер'єру / Фото Unsplash

Експерти радять при виборі дивана особисто переконатися в його експлуатаційних властивостях: спробувати на ньому посидіти, відчути його комфорт.

Місце відпочинку для усієї сім'ї / Фото Unsplash

Зручність дивана у великій мірі залежить від матеріалу наповнення. Краще не купувати диван, подушки якого набиті поролоновою або синтепоновою крихтою: вони швидко втратять форму. Найкращий варіант – цілісний поролоновий шматок.

Краса та затишок / Фото Unsplash

Наступний важливий пункт — розкладний механізм. У магазині потрібно уважно перевірити цю конструкцію. Особливо, якщо цей диван буде часто використовуватися для сну.

Диван – серце будь-якої вітальні / Фото Unsplash

Варто також перевірити, наскільки добре просушений матеріал, з якого зроблений диван. Якщо купити диван з вологим каркасом, він буде сохнути вже безпосередньо у квартирі, а значить, кожен рух буде супроводжуватися неприємними скрипучими звуками.