Архітектори прагнули ширше продемонструвати використання кольорового бетону, як і в конструкції будівлі, так і як в архітектурній обробці. Інтер'єр вражає своїми кольоровими поєднаннями та архітектурними формами.

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Зелені колони та балки створюють каркас для структурних стінових панелей лососевого кольору ванної кімнати на першому поверсі. Кольоровий бетон використано на сходах, прилавку, раковині, підлозі, лавці, ванній та умивальнику. Всі елементи виготовлені з пігментованого бетону.

Кольоровий фасад з використанням бетону / Фото archdaily.com

Кухня з островом. На підлозі використано покриття бетоном / Фото archdaily.com

У будинку використано півциркульні арки, які пропускають велику кількість світла у приміщення. Також дворівневе планування створює більше простору в будинку.

Півциркульна арка в інтер'єрі / Фото archdaily.com

Невеличка ніша для дрібного кухонного приладдя над стільницею / Фото archdaily.com

Інноваційне використання бетону – це підхід, що був натхненний навколишньою вікторіанською архітектурою, де цегляна кладка виконана з малюнком та оздоблена, також це дуже стійкий та довговічний матеріал, який має легкий монтаж.

Їдальня / Фото archdaily.com

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Поєднання кольорів та форм / Фото archdaily.com

Віконце, що поєднує вітальню з іншою кімнатою / Фото archdaily.com

Кольори також були запозичені із високої вікторіанської архітектури, вони додають престижу та благородства. Ванна кімната створена на подобі хамаму (Хамам – лазня, яка передбачає підтримку певного температурного режиму шляхом гарячої пари, що надходить зі спеціальних отворів в стінах). Всі деталі ванної кімнати виготовлені на замовлення.

Санвузол із використанням бетону зеленого кольору / Фото archdaily.com

Умивальник незвичної напівциліндричної форми / Фото archdaily.com

Латунний змішувач / Фото archdaily.com