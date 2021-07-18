Відома телеведуча Луїза Роу впевнена – шпалери можуть прикрасити кімнату лише при правильному підході. На її думку, вони додають простору історичності та витонченості. Вона назвала декілька факторів, на які треба зважати при виборі шпалер.

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Використовуйте шпалери за книжковими полицями або полицями з посудом

Полиці та шпалери гармонійно поєднуються у будь-якому місці. Варто лише правильно підібрати колір – елементи мають взаємодіяти, а не відрізнятися.

Полиці та шпалери – чудове поєднання / Фото Homesandgardens

Відділяйте зони одна від одної

Фриз – хороше рішення для зон квартири або будинку, які потребують більшої приватності. Окрім того, він завжди додають елегантності.

Витончене рішення / Фото Homesandgardens

Стеля – важливий елемент

Для максимальної гармонії потрібно підібрати рішення, яке підкреслить стелю кімнати – це додасть приємного контрасту. Натомість всі елементи, які розташовані поруч зі стінами, можуть навіть повторювати малюнок шпалер.

Повна гармонія елементів зі стінами / Фото Homesandgardens