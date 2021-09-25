Забарвлення шампанського – це один з найелегантніших кольорів, який стане універсальною базою для багатьох композицій. Колір шампанського природно викликає асоціації з ігристим напоєм, новорічною забавою та барвистим феєрверком.

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Попри всі стереотипи – це світлий, м’який колір, який є поєднанням теплого бежевого та пудрового рожевого. Також він характеризується золотистими тонами та здатністю створювати затишну, інтимну атмосферу, що сприяє розслабленню.

Неймовірний стиль / Фото homebook

Меблі та аксесуари кольору шампанського не позбавлені вишуканості – навпаки, вони ідеально поєднуються з інтер’єрами, оформленими в елегантному стилі.

Милі деталі / Фото homebook

Колір шампанського чудово поєднається із класичним стилем. Класичний стиль – симетрія, гармонія та приглушена палітра кольорів. Шампанський колір чудово підійде до цього набору як ніжний, теплий та універсальний відтінок.

Чудовий дизайн / Фото homebook

Аксесуари кольору шампанського слід внести в облаштування вітальні та спальні. Тепла природа цього золотисто бежевого кольору допоможе створити затишну атмосферу, що сприятиме відпочинку. Особливу увагу слід звернути на текстиль, оздоблений у цьому кольорі, наприклад оксамитові подушки, лляні штори або тоненьке бавовняне покривало на ліжку.