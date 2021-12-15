Колір, який викликав багато дискусій серед дизайнерів, чудово виглядає в інтер’єрах. Лукбук Dezeen продемонстрував приклади з усього світу, де використовується цей відтінок

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Попри невпевненість експертів, до якого кольору належить відтінок – фіолетового чи блакитного, більшість схиляється до першого варіанту.

Що відомо про колір року від Pantone Щороку компанія Pantone об’єднує експертів з різних країн, і після кількох днів групових зустрічей обирається колір року. У наступному році цей колір відіграватиме значну роль у різних сферах, таких як дизайн і мода.

Студентське помешкання в Іспанії

Творча студія Masquespacio у Валенсії використовувала свій фірмовий стиль блокування кольорів у студентських приміщеннях Resa San Mamés в Іспанії. Уздовж стін розташована світло-фіолетова плитка. Цим кольором дизайнери сподівалися посприяти почуттям спільності у студентів.

Студмістечко у Валенсії / Фото Masquespacio

Житлова квартира в США

Власники квартири з Нью-Йорку ризикнули використати сміливі кольори та несподівані матеріали, щоб створити особливе обличчя помешкання. Геометричні форми та різні відтінки фіолетового контрастують з сірими стінами та шторами, створюючи цікаве поєднання.

Квартира у Нью-Йорку / Фото Ділан Чендлер

Коворкінг-офіс в Іспанії

Пастельні фіолетові стіни контрасти проти загального тону світло-бірюзової кімнати та додають до химерного зовнішнім виглядом цього коворкінг-офісу Cabinette у Валенсії. Цей коворкінг вже став відомим – у 1960-х роках про нього згадується у фільмі відомого французького режисера Жака Таті "Playtime".

Розташоване трендове приміщення у міському районі Валенсії Ла-Фуенсанта.

Коворкінг в Іспанії / Фото Луїса Бельтрана

Будинок подружжя в США

У центрі вітальні Pan and Paul's House, який створила Craig Steely Architecture, розташувався великий вбудований диван фіолетового кольору. Розмір такого дивану 3 квадратних метрів. Дизайнери мали на меті створити особливе місце відпочинку, де зможе вміститися велика кількість гостей.

Мешканці та гості можуть відпочити на плюшевих подушках, милуючись видом на навколишні гори Санта-Крус.

Будинок з оригінальним диваном / Фото Даррен Бредлі

Магазин Pieces Home у США

Двері та підлога орендованого будинку у штаті Мен під назвою Pieces Home пофарбовані у специфічний колір. Приміщення обставлене меблями та продуктами – будь-які з них можуть купити відвідувачі.

Магазин Pieces Home / Фото Клер Еспаррос