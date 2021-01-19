У цьому році можна розбавити нудний інтер'єр насиченими відтінками. Однак яскравих кольорів не буде – перевага на боці пастельних та приглушених варіантів.

Законодавці у світі кольорової моди радять, на що звернути увагу в новому році. Журнал Ivd повідомляє про модні тенденції.

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Жовтий та сірий



Саме таке поєднання кольорів буде наймоднішим у 2021 році / Фото Museum-design

Це кольори року, які назвав Інститут Pantone, законодавець у світі кольору.

Цього року переможцями стали світло-сірий Ultimate Gray і жовтий Illuminating. Будьте впевнені – їх можна сміливо використовувати в інтер'єрі.

Курна бірюза



Колір бірюзи, що вкрита пилом, виглядає стильно / Фото Trizio

Бірюзовий з нотками сірого – такий колір стане ідеальним в новому році на думку компанії Benjamin Moore. Він може виглядати стильно у ванній кімнаті, а також в спальні або вітальні.

Смілива земля



Відтінки бежевого завжди будуть актуальними в інтер'єрі / Фото Interior+Design

Цей бежевий відтінок пропонують дизайнери компанії Dulux. Вони вважають, що колір Brave Ground здатен врівноважити та збалансувати будь-який інтер'єр.

Дизайнери пропонують використовувати його самостійно, а також поєднувати з відтінками червоного, зеленого та коричневого. Сюди чудово пасуватимуть натуральні матеріали: дерево, камінь, мідь.

Теплі пастельні відтінки



Інтер'єр у теплих пастельних відтінках залишається в моді / Фото HappyModern

Норвезька компанія Jotun Lady пропонує колекцію з 4 палітр. До неї входять м'які натуральні кольори, ледь видима пастельна гама, теплий рустик та повітряні блакитні.

Бронзові ноти



Бронзові відтінки вимагають світлих нот та виважених поєднань / Фото Mir-obuvi

Ці відтінки пропонує компанія Sherwin Williams. Кольором року вони обрали "міську бронзу". Цей відтінок вимагає світлого доповнення і є досить складним в роботі. Але він виглядає дуже оригінально в готовому інтер'єрі.

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