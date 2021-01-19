Наймодніші кольори 2021 року в інтер'єрі: що радять фахівці
У цьому році можна розбавити нудний інтер'єр насиченими відтінками. Однак яскравих кольорів не буде – перевага на боці пастельних та приглушених варіантів.
Законодавці у світі кольорової моди радять, на що звернути увагу в новому році. Журнал Ivd повідомляє про модні тенденції.
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Жовтий та сірий
Саме таке поєднання кольорів буде наймоднішим у 2021 році / Фото Museum-design
Це кольори року, які назвав Інститут Pantone, законодавець у світі кольору.
Цього року переможцями стали світло-сірий Ultimate Gray і жовтий Illuminating. Будьте впевнені – їх можна сміливо використовувати в інтер'єрі.
Курна бірюза
Колір бірюзи, що вкрита пилом, виглядає стильно / Фото Trizio
Бірюзовий з нотками сірого – такий колір стане ідеальним в новому році на думку компанії Benjamin Moore. Він може виглядати стильно у ванній кімнаті, а також в спальні або вітальні.
Смілива земля
Відтінки бежевого завжди будуть актуальними в інтер'єрі / Фото Interior+Design
Цей бежевий відтінок пропонують дизайнери компанії Dulux. Вони вважають, що колір Brave Ground здатен врівноважити та збалансувати будь-який інтер'єр.
Дизайнери пропонують використовувати його самостійно, а також поєднувати з відтінками червоного, зеленого та коричневого. Сюди чудово пасуватимуть натуральні матеріали: дерево, камінь, мідь.
Теплі пастельні відтінки
Інтер'єр у теплих пастельних відтінках залишається в моді / Фото HappyModern
Норвезька компанія Jotun Lady пропонує колекцію з 4 палітр. До неї входять м'які натуральні кольори, ледь видима пастельна гама, теплий рустик та повітряні блакитні.
Бронзові ноти
Бронзові відтінки вимагають світлих нот та виважених поєднань / Фото Mir-obuvi
Ці відтінки пропонує компанія Sherwin Williams. Кольором року вони обрали "міську бронзу". Цей відтінок вимагає світлого доповнення і є досить складним в роботі. Але він виглядає дуже оригінально в готовому інтер'єрі.
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