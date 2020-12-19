Престижний журнал про флористику оголосив колір року у сфері квіткового дизайну. Вибір редакції покликаний привабити увагу людей до проблем нашої планети.

Журнал про флористику Thursd. – your floral meetup spot оголосив колір року 2021 у світі рослин та квітів.

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Колір року у флористиці символізує випалену землю / Фото Thursd.

Кольором року 2021 став жовтий (Scorched Earth). Він символізує випалену землю й повинен звернути увагу людей на проблеми планети та екологію.

Код цього кольору #e49e00.



Цей колір також часто мають осінні квіти / Фото Thursd.

Дизайнери-флористи в усьому світі створили роботи з використанням цього кольору, щоб підтримати проєкт і привернути увагу до глобальних проблем.



Флористи роблять композиції з квітами відповідного кольору / Фото Thursd.

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Грозове небо на заході сонця також забарвлене в обраний колір / Фото Thursd.