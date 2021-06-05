Сьогодні серед світових торгових центрів можна знайти споруди, які педантично працюють з міським простором, дбають про інклюзивність та виконують естетичну функцію. Архітектори розуміють їх важливість, тому намагаються внести в кожен проєкт якомога більше сучасних рішень. І їм це вдається.

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Сьогодні ми покажемо 5 торгових центрів, які мають всі шанси стати пам'ятками архітектури.

Westside Bruennen



Світові торгові центри / Фото Losko

Швейцарський торговий центр, зведений у 2008 році студією Libeskind, вважається одним із прикладів деконструктивізму. Більшість робіт студії – це еклектика, таким чином архітектори ведуть діалог між минулим і майбутнім.



Світові торгові центри / Фото Losko

Для робіт Libeskind характерні гострі кути, плутаність форм, ламані форми. Все це проявилося й в торговому центрі. Попри свій стиль, Westside Bruennen вдало вписується в міське середовище. Будівля задумана як сполучна ланка між містом і сільською місцевістю. Тому на ній можна побачити як дерево, так і скло.

Markthal Rotterdam



Світові торгові центри / Фото Losko

Нідерландський торговий центр Markthal з'явився ще у 2014. Саме тоді архітектурне бюро MVRDV вирішило проголосити свою місію – "створення міського простору, що сприяє соціальній взаємодії та задовольняє основні запити жителів".



Світові торгові центри / Фото Losko



Світові торгові центри / Фото Losko

Markthal містить магазини, ресторани, житловий комплекс на 228 квартир, критий міський ринок і навіть зали для мистецтва. Завдяки цьому рішенню архітектори зекономили чимало міського простору. Вдень споруда функціонує здебільшого як ринок, а темний час доби стає місцем відпочинку з ресторанами й барами.

Forum Gdańsk



Світові торгові центри / Фото Losko

Торговий центр продовжує історичне значення простору Гданська. Раніше на місці об'єкту розташовувалися одні із перших ринків, цією ідеєю й скористалися архітектори студії SUD.



Світові торгові центри / Фото Losko



Світові торгові центри / Фото Losko

Будівля є своєрідним ланцюжком кількох споруд, з'єднаних між собою. Так центр позбувся кремезності, невластивій місцевості. Також тут використовується імітація червоної керамічної цегли – матеріалу, характерного для традиційної архітектури Польщі.

Morocco Mall



Світові торгові центри / Фото Losko



Світові торгові центри / Фото Losko

Morocco Mall розробила студія Design International, яка спеціалізується на торгових та бізнес-центрах.

Morocco Mall став другим за величиною торговим центром Африки, зайнявши площу в 10 гектарів. Об'єкт, довжиною в 628 метри, проходить уздовж берегової лінії, підкреслюючи її протяжність, при цьому торговий центр ніяким чином не порушує рельєф місцевості. Важливо, що тут переважають плавні лінії, які поєднуються з контуром морського берега.

Sony Center



Світові торгові центри / Фото Losko



Світові торгові центри / Фото Losko

Сьогодні – це одна з головних архітектурних пам'яток нового Берліну. Торговий центр знаходиться на Потсдамській площі, яка була зруйнована під час Другої світової війни, внаслідок поділу Німеччини. Площа повернулася лише у 1989 році, після падіння стіни. А в 1996 році влада прийняла рішення звести тут будівлю, яка символізуватиме об'єднаного Берліна.



Світові торгові центри / Фото Losko

Sony Center – це комплекс 7 окремих будівель, які утворюють пішохідний трикутний простір, куди включені пам'ятники довоєнного минулого.