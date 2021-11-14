Коли екологія та інновації об’єднуються: приголомшливий проєкт всесвітньовідомої архітекторки

Британське дизайнерське та архітектурне бюро Zaha Hadid Architects нещодавно презентувало неймовірний проєкт Infinitus Plaza. Це сучасна штаб-квартира, яка включає численні павільйони, дослідницькі центри, лабораторії та виставки. Від інноваційного дизайну проєкту просто захоплює дух!

Одна із найвідоміших архітекторів сучасності Заха Хадід нещодавно завершила ще один масштабний проєкт. Infinitus Plaza має площу понад 185 тисяч квадратних метрів та є воротами до нового центрального ділового району Байюнь. Це вражаючий квартал, у якому представленні найновіші дизайнерські та архітектурні розробки. Він побудований на місці колишнього аеропорту.

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Infinitus Plaza охоплює підземний тунель метро, ​​поділяючи штаб-квартиру на дві будівлі, які з’єднуються між собою на кількох рівнях.

Неймовірний дизайн / Фото archdaily

Споруда розташована на восьми поверхах у вигляді ряду нескінченних кілець, які покращують взаємодію та комунікацію між усіма відділами. Такий дизайн створює різноманітні спільні внутрішні та відкриті простори, які формують почуття єднання спільноти.

Інноваційний стиль / Фото archdaily

У з’єднаних мостах розміщено різноманітні гнучкі приміщення для співробітників. Мости також з’єднують офіси площі з іншими торговими та обідніми зонами.

Зелений дах становить половину загальної площі покрівлі / Фото archdaily

Розташований у вологому субтропічному кліматі Гуанчжоу, Infinitus Plaza був розроблений і побудований відповідно до всіх відомих сучасних економічних норм будівництва. Ту вдалося зменшити викиди вуглецю та завдяки оптимізації конструкції зменшити кількість необхідного бетону та збільшити частку вмісту вторсировини.

Тут залучили систему повторного використання дощової води / Фото archdaily

При будівництві Infinitus Plaza використали переважно перероблені матеріали, в основному сталь, мідь, скло, профілі з алюмінієвих сплавів, гіпсові вироби та дерево.