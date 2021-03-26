Схожі на собак: дизайнери випустили колекцію стільців, присвячену різним породам
Кожен зі стільців із цієї колекції має власний колір, розмір і навіть темперамент. Якщо уважно придивитися, ці меблі справді нагадують собак різних порід.
Джерело:Boredpanda
Вівчарка, доберман, джек-рассел-тер'єр – обриси цих порід можна побачити у стільцях з нової колекції Studio 212 Fahrenheit. Дизайнери додали кожному предмету власний характер і індивідуальну "зовнішність".
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Стільці немов виконують команди / Фото 212f.nl
Studio 212 Fahrenheitголандська дизайн-студія. Як вони самі стверджують, команда працює на перетині дизайну та мистецтва.
Меблі схожі на різні породи собак / Фото 212f.nl
В основі дивних меблів лежить теза про те, що господарі дають своїм собакам команду "сидіти". Таку ж команду конструктор стільця дає користувачеві.
Стілець нагадує собаку, яка грається / Фото 212f.nl
За допомогою "Сидіти" ми критично дивимося на дизайн, але також і на самих себе, – діляться враженнями розробники.
Стільці з колекції, подібно собакам, виконують команди. Вони дають лапу, притискаються до землі й стоять у красивій стійці.
Фото 212f.nl
Фото 212f.nl
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