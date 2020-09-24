Пандемія змусила багатьох людей у світі працювати вдома. Хто з нас не мріяв про своєрідний “кокон”, в якому нас не турбуватимуть шум, домашні клопоти, крик дітей (цей перелік можна продовжувати вічно)? Англійська студія пропонує варіант міні-будиночка, який можна встановити у власному саду.

Проєкт розроблений англійською агенцією Boano Prišmontas, повідомляє Dezeen.

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Модульний будиночок дуже легко зібрати / Фото Dezeen

Домашній офіс з деревини можна зібрати за добу й розмістити в саду або на газоні перед домом. Він створений спеціально для тих, хто потребує тиші й усамітнення для роботи, однак не може отримати цього вдома.

Офіси назвали "Моя кімната в саду". Їх створюють з модульних дерев'яних елементів. Покупці можуть самостійно обирати розмір і конфігурацію будиночка.



Розміри офісу можна обирати індивідуально / Фото Dezeen

Автори полюбляють говорити, що їх модульні офіси збирати простіше, ніж меблі з IKEA. Конструкції досить легкі й малогабаритні – їх можна підняти крутими сходами та розмістити у вузькому, обмеженому просторі.

Збір модулів можна виконати за допомогою шестигранного ключа або електричної дрилі. Конструкція дуже інтуїтивна та зрозуміла. Посібники доступні, але не потрібні, – наголошують розробники.



Інтер'єр в модульному офісі досить лаконічний / Фото Dezeen

Дизайнери наголошують, що будиночок – це не садовий сарай абощо. "Моя кімната в саду" створена з урахуванням вимог до комфорту й освітлення.

Найменший будиночок має розміри 1,8 метра на 2,4 метра. Висота стелі – 2,5 метра. Розміри можуть варіюватися у залежності від вимог покупця.

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Інтер'єр кабінету майже повністю складається з дерева. У дизайні продумали різноманітні секції й місця для полиць, столів і ящиків.



Будиночок не потребує багато місця / Фото Dezeen

Користувачі встановлюють таку "хатинку" навіть на дахах.

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