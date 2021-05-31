Сучасний центр сімейного відпочинку Shell House планується побудувати біля моря в Коблево, Миколаївська область, Україна. База відпочинку призначена, як для невеликих сімей (2 особи), так і для більших (4 особи й більше).

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Концепція житла запозичена у форми мідії – дуже поширеного в цьому районі молюска. Основним матеріалом для будівництва є дерево, яке є, як в основі конструкції, так і в оздобленні. Фасади виготовлені з очерету.

Проєкт Shell house / Фото kb-partners.com.ua

Проєкт Shell house / Фото kb-partners.com.ua

Проєкт Shell house / Фото kb-partners.com.ua

Незвичайна форма та матеріали будівлі не залишать вас байдужими. Завершення будівництва планується навесні 2023 року. Радимо вам відвідати й насолодитися відпочинком у незвичайному місці!

Проєкт Shell house / Фото kb-partners.com.ua

Інтер'єр Shell house / Фото amazingarchitecture.com

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Натхнення для проєкту Shell house / Фото amazingarchitecture.com