Магічна атмосфера: книгарня у Києві з казковим інтер'єром – фото

Найстаріший книжковий магазин Києва має не тільки давню історію. Його інтер’єр приваблює любителів казок, а також блогерів, які роблять оригінальні фото для інстаграму.

Інтер'єр книжкового магазину "Сяйво книги" нагадує кадри з фільмів про Гаррі Поттера. Тут присутня таємнича атмосфера старовинної бібліотеки, а ще відвідувачів приваблюють захоплюючі ковані сходи, де можна робити фото у стилі фентезі.

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Інтер'єр нагадує кадри з фільмів про чарівників / Фото Maximumukraine

Цей книжковий магазин – найстаріший у Києві. Він працює і як майданчик для проведення різноманітних літературних та мистецьких заходів.



Вхід до магазину у середмісті Києва / Фото Kyivpastfuture

Світла дерев'яна підлога робить інтер'єр книгарні вишуканим. Великі вікна-арки відкривають панорамний вид на середмістя української столиці.



Другий поверх зроблений у вигляді балкону / Фото Сяйво книги

Відвідувачі роблять атмосферні фото у магазині:

Сходи з кованими поручнями ведуть на 2-й поверх зі книжковими стелажами. Другий поверх зроблений у вигляді балкону, що розбиває суцільний простір з високою стелею.



Сходи з кованими елементами / Фото Сяйво книги

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Київ, вулиця Велика Васильківська, 6.



У закладі проводять різні літературні заходи / Фото Kyivpastfuture

Як знайти книжковий магазин "Сяйво книги" на карті: