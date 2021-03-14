Магічна атмосфера: книгарня у Києві з казковим інтер'єром – фото

Джерело:інстаграм Сяйво книги
Найстаріший книжковий магазин Києва має не тільки давню історію. Його інтер’єр приваблює любителів казок, а також блогерів, які роблять оригінальні фото для інстаграму.
Інтер'єр книжкового магазину "Сяйво книги" нагадує кадри з фільмів про Гаррі Поттера. Тут присутня таємнича атмосфера старовинної бібліотеки, а ще відвідувачів приваблюють захоплюючі ковані сходи, де можна робити фото у стилі фентезі.
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Інтер'єр нагадує кадри з фільмів про чарівників / Фото Maximumukraine
Цей книжковий магазин – найстаріший у Києві. Він працює і як майданчик для проведення різноманітних літературних та мистецьких заходів.
Вхід до магазину у середмісті Києва / Фото Kyivpastfuture
Світла дерев'яна підлога робить інтер'єр книгарні вишуканим. Великі вікна-арки відкривають панорамний вид на середмістя української столиці.
Другий поверх зроблений у вигляді балкону / Фото Сяйво книги
Відвідувачі роблять атмосферні фото у магазині:
Сходи з кованими поручнями ведуть на 2-й поверх зі книжковими стелажами. Другий поверх зроблений у вигляді балкону, що розбиває суцільний простір з високою стелею.
Сходи з кованими елементами / Фото Сяйво книги
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У закладі проводять різні літературні заходи / Фото Kyivpastfuture
Як знайти книжковий магазин "Сяйво книги" на карті: