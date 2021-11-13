Класика у поєднанні із промисловими колесами: як виглядає інтер’єр у стилі стімпанк

Стімпанк – особливий напрямок у дизайні, який з’явився нещодавно. У ньому поєднується класика та футуристичне натхнення.

Стімпанк – розділ фантастики, у якому основна дія відбувається у світі, де широко використовуються технології машин. Цей підвид буде багато деталей Америки або Англії другої половини XIX століття, епоху раннього капіталізму з характерним фабрично-міським пейзажем.

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Для дизайну інтер’єрів це відносно новий напрямок, у якому вікторіанські елементи переплітаються зі сталлю, міддю, шестернями та промисловими колесами.

Оскільки стімпанк – це свято 19-го століття, дослідження невідомого, відкриті цеглини є чудовим доповненням для такого інтер'єру.

Особливий стиль / Фото artstation

Дизайн у стилі стімпанк – це інтер’єр, наповнений старими меблями з характерними змінами кольору та тріщинами, а також елементами міді, сталі та скла.

Незвичний інтер’єр / Фото artstation

Стімпанк-інтер'єри трохи схожі на лофт, але столичний шик безумовно поступається елементам у вікторіанському та вінтажному стилях.

Цікаві поєднання / Фото artstation

Чудовими деталями для такого інтер’єру можуть бути годинники, глобуси, мікроскопи, зорові труби та астролябії. Також користуйтеся старими картами, фотографіями із сепією, шкіряними валізами та скринями.

Вест стиль приміщення має бути трохи як у фільмах про пригоди Шерлока Холмса з Робертом Дауні-молодшим у головній ролі! Тож усі моделі, плани чи мініатюри дирижаблів тут також чудово виглядатимуть.