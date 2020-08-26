Видова квартира у Познані розташована на сьомому поверсі – великою та просторою вона стала внаслідок поєднання двох квартир. Її простір розділений на дві основні і водночас спільні зони.

Перша зона включає спальню, ванну кімнату та шафу-купе, друга – вітальню, кухню, їдальню, а також передпокій з виходом до туалету, пише видання Archdaily.

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Пересувні стіни у вигляді розсувних дверей дозволяють користувачеві налаштовувати приватні та громадські простори залежно від бажання.



Кухню вдалось гармонійно поєднати з їдальнею / Фото Archdaily

Інтер'єр виконали у приглушених кольорах, на фоні яких добре видно яскраві елементи та деталі.



Одним із яскравих акцентів є ліжко / Фото Archdaily

Атмосферу квартири доповнює підлога попелястого кольору, а також синя, рожева, біла та зелена мозаїка у ванній та кухні. Основний колір всього дизайну – білий.

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