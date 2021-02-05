У Києві продають квартиру площею 6 метрів: скільки вона коштує – фото

В українській столиці виставили на продаж, мабуть, найменшу квартиру з усіх можливих. Дізнайтеся, за скільки можна придбати окреме житло.

Джерело: телеграм Киев сейчас

Якщо давно мріяли переїхати від батьків, або просто врешті-решт придбати власне житло, розгляньте варіант цієї квартири в Києві. У помешканні площею 6 квадратних метрів немає вікон, однак це – окреме житло.

Цікаво Кухня в деревянном кубе: фото стильной квартиры для аренды в Киеве



Житлова зона у крихітній квартирі / Фото Kyiv_n

Житло зробили у цокольному приміщенні. Будинок з мініквартирою розташований на вулиці Яворницького.

У помешканні є підлоговий унітаз, плита, пральна машина, бойлер, холодильник, шафа й диван. Збоку від дверей розташована мінікухня. Погодьтеся, непоганий набір для такого крихітного приміщення.



У квартирі є туалет / Фото Kyiv_n

Вартість квартири



Планування квартири / Фото Kyiv_n

У квартирі немає душа. Власник змушений буде користуватися загальним санвузлом, що розташований в коридорі на поверсі.



Мінікухня у квартирі площею 6 метрів / Фото Kyiv_n