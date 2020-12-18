Популярний журнал Interior Design Magazine помістив на обкладинку ресторан в Києві. Заклад під назвою China Ma привабив увагу своїм "антикоронавірусним" дизайном.

Про успіх київського ресторану повідомляє БЖ.

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Інтер'єр ресторану китайської кухні в Києві / Фото yoddesign.com.ua

Український проєкт потрапив на обкладинку листопадового номера журналу Interior Design Magazine. China Ma розташований неподалік від Південного вокзалу в Києві.



Ось так виглядає обкладинка журналу / Фото Interior Design Magasine

Над дизайном інтер'єру працювали фахівці з YOD Group.

Адреса ресторану China Ma: місто Київ, вулиця Георгія Кірпи, 5.



Ресторан China Ma / Фото Elledecoration

Основною "родзинкою" інтер'єру став LED-екран. Тут зображена азійська дівчина, яка демонструє різні емоції. На її обличчі зобразили актуальний аксесуар – маску. Саме цей артоб'єкт привабив увагу редакторів журналу.



Саме ця маска привабила увагу редакції журналу / Фото Edagoroda​

Interior Design Magazine – іменитий американський журнал про дизайн. Щорічно редакція журналу влаштовує фестиваль Best of Design, під час якого нагороджують кращі дизайнерські проєкти у різних номінаціях.

Цього року перемогу вперше здобули українці. Проєкт салону Say No Mo від студії Balbek Bureau став найкращим у номінації Beauty ("Краса" – ред.).

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Як знайти ресторан китайської кухні China Ma на карті: