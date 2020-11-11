Найдовший стіл у Європі: як виглядає китайський ресторан Ектора Хіменеса-Браво в Києві
Цей заклад має незвичний дизайн і "найдовший стіл у Східній Європі". Гостям тут пропонують авторські страви від судді популярної передачі "Майстер Шеф".
Про ресторан зі східним інтер'єром розповідає ресурс Mayertrade.
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Інсталяція на стелі приваблює увагу / Фото NashKiev
Повна назва закладу звучить як BAO Modern Chinese Cuisine. Його власником є відомий в Україні шеф-кухар і суддя шоу "Майcтер Шеф" Ектор Хіменес-Браво.
Над інтер'єром закладу працювали понад 7 місяців.
Стіл вміщує 44 гостя / Фото Kyiv Maps
Люблю розкішні інтер'єри та нестандартні дизайнерські рішення. Саме тому хочу відвідати це місце, – пишуть користувачі сервісу відгуків Tomato.
Відвідувачів вражає інсталяція на стелі: вона має назву "Шкіра дракона". Це головний декоративний елемент у приміщенні.
Відвідувачі можуть спостерігати за процесом приготування їжі на відкритій кухні / Фото Mayertrade
"Родзинка" закладу – стіл-рекордсмен. Прямо під "Шкірою дракона" стоїть стіл на 44 гостя. Його називають "найдовшим столом у Східній Європі".
На другому поверсі атмосфера інтимніша – тут розмістили переважно столики на двох. Особливий настрій створюють камін і свічки.
Освітлення у традиційних китайських кольорах / Фото Mayertrade
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Кухня в ресторані є відкритою. Гості мають змогу спостерігати за усіма етапами приготування їжі. Процес синхронної роботи на кухні нагадує злагоджений танець.
У ресторані є куточки з менш традиційним інтер'єром / Фото Mayertrade
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