Цей заклад має незвичний дизайн і "найдовший стіл у Східній Європі". Гостям тут пропонують авторські страви від судді популярної передачі "Майстер Шеф".

Про ресторан зі східним інтер'єром розповідає ресурс Mayertrade.

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Інсталяція на стелі приваблює увагу / Фото NashKiev

Повна назва закладу звучить як BAO Modern Chinese Cuisine. Його власником є відомий в Україні шеф-кухар і суддя шоу "Майcтер Шеф" Ектор Хіменес-Браво.

Над інтер'єром закладу працювали понад 7 місяців.



Стіл вміщує 44 гостя / Фото Kyiv Maps

Люблю розкішні інтер'єри та нестандартні дизайнерські рішення. Саме тому хочу відвідати це місце, – пишуть користувачі сервісу відгуків Tomato.

Відвідувачів вражає інсталяція на стелі: вона має назву "Шкіра дракона". Це головний декоративний елемент у приміщенні.



Відвідувачі можуть спостерігати за процесом приготування їжі на відкритій кухні / Фото Mayertrade

"Родзинка" закладу – стіл-рекордсмен. Прямо під "Шкірою дракона" стоїть стіл на 44 гостя. Його називають "найдовшим столом у Східній Європі".

На другому поверсі атмосфера інтимніша – тут розмістили переважно столики на двох. Особливий настрій створюють камін і свічки.



Освітлення у традиційних китайських кольорах / Фото Mayertrade

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Кухня в ресторані є відкритою. Гості мають змогу спостерігати за усіма етапами приготування їжі. Процес синхронної роботи на кухні нагадує злагоджений танець.



У ресторані є куточки з менш традиційним інтер'єром / Фото Mayertrade

Адреса ресторану східної кухні: місто Київ, станція метро Кловська, вулиця Мечнікова 14/1.

Як знайти ресторан BAO на карті: