Проживання у "вертикальному лісі", свіже повітря й багато рослин на балконах пропонували покупцям квартир у новому житловому комплексі в місті Ченду, Китай.

Однак у незвичайних китайських багатоповерхівках ніхто не захотів жити через комарів, повідомляє BangkokPost.

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Стильний проєкт поступово перетворюється на "джунглі" / Фото Forums.hardwarezone

Проєкт був створений компанією Qiyi City Forest Garden. У ньому налічується 826 квартир. Забудовник повідомив, що усі вони були продані до квітня 2020 року.

На кожному балконі у багатоповерхівках передбачалося місце для великих вазонів. Однак неправильний підхід до вертикального озеленення, фактично, погубив ідею авторів проєкту.



Рослини мали стати цікавим дизайнерським рішенням, але створили багато незручностей / Фото Forums.hardwarezone

Окрім законних мешканців, рослини також подобаються... комарам. Через докучливих комах власники відмовляються переїжджати до свого нового екологічного житла.



Рослини захопили увесь простір через відсутність догляду / Фото Wsjournal

Брак догляду за вазонами призводить до того, що комарів стає все більше. Рослини дуже швидко розростаються і гниють.

Вони буквально обплітають стіни будівлі й дають комахам все більше тіні й вологи, від чого ті активно розмножуються.

Сьогодні в експериментальному комплексі мешкає близько 10 сімей. Його вежі нагадують кадри із постапокаліптичних фільмів.

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Тільки у кількох квартирах ввечері світяться вогники та помітно підрізаний "балконний" ліс.