У Токіо люди віком 20-30 років часто обирають крихітні квартири. З переваг: маленька платня за комунальні послуги та зручні транспортні розв'язки.

Маленьке житло почав будувати місцевий бренд "Кукурі". Сьогодні вони здають в оренду 1200 квартир, і попит на них тільки зростає.

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Крихітні квартири стали популярними в Токіо / Фото Спілітус

У малогабаритних квартирах є туалет, душ і кухня. Площа житлової кімнати зазвичай складає 5,5 квадратних метрів. Під стелею часто облаштовують спальне місце – виходить квартира висотою 1,5 поверху.



У таких квартирах немає місця зайвим речам / Фото Спілітус

Такі квартири стали дуже популярними серед молоді. Причина проста: тут не потрібно платити завдаток за ремонт, комісію власнику і продовження договору аренди. Усі ці витрати неминучі, якщо ви винаймаєте звичайне житло в Токіо.

Вартість оренди таких квартир складає від 50 000 до 80 000 єн на місяць. Тобто від 13 000 до 20 000 тисяч гривень.



У помешканнях панує мінімалізм / Фото Спілітус

Чимало мешканців таких квартир не мають навіть холодильника. Щодня вони купують все в найближчому супермаркеті.



Житло стало дуже популярним серед молоді / Фото Спілітус

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Більшість з тих, хто винаймає крихітну квартиру, дуже зайняті. Вони приходять додому тільки поспати. Здебільшого це студенти й працівники різноманітних компаній.