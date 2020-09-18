Коли малюки дорослішають, батькам хочеться позбутися скупчення іграшок і змінити інтер’єр дитячої кімнати. Елементи декору, що були актуальні для маленької дівчинки, перестають тішити дорослу доньку. На що звернути увагу при облаштуванні кімнати для дівчини-підлітка – читайте в нашому матеріалі.

Навряд чи дівчинка зрадіє рожевому "замку принцеси", який часто створюють для юних леді батьки. Сучасні підлітки уважно стежать за трендами. Вони прагнуть мати стильну й багатофункціональну кімнату, у якій легко можна влаштувати фотосесію для Instagram або запросити подруг на піжамну вечірку.

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Тому найкраще облаштовувати простір практичними речами та робити його лаконічним, комфортним і функціональним.

Приклади дизайну кімнати для дівчинки-підлітка

Існує чимало сучасних стилів, які можна взяти за основу інтер'єру дитячої. Ось лише деякі з них.

Американський стиль інтер'єру

Геометричні форми, поєднання контрастних кольорів і своєрідна "льодяниковість" точно сподобаються підліткам.

Кімната в скандинавському стилі

Холодні й стримані відтінки разом з цікавими аксесуарами роблять кімнату надзвичайно стильною.

Дизайн інтер'єру в стилі мінімалізм

У такій кімнаті підлітки відчувають себе майже дорослими.

Особливості оформлення кімнати для дівчинки-підлітка

Кімната дівчинки у підлітковому віці повинна слугувати для кількох цілей:

відпочинок;

навчання

хобі;

прийом гостей.

Наші поради допоможуть краще зрозуміти, про яку кімнату мріють підлітки.

Нейтральні кольори



Білий колір чудово поєднується з яскравими аксесуарами / Фото Mychildroom

При плануванні інтер’єру кімнати для підлітка батькам зазвичай хочеться зробити її яскравою. Часто запитують улюблений колір дівчини й оформлюють ним усе приміщення.

Це помилка, адже захоплення молоді міняються дуже швидко. Улюблений колір через рік може набриднути, а смаки – змінитися на протилежні.

Правильним рішенням буде обрати для оздоблення кімнати ненасичені, пастельні відтінки. Тоді є шанс, що вони слугуватимуть довго і не будуть викликати роздратування й постійний стрес.



Інтер’єр нейтральних кольорів буде актуальним багато років / Фото Mychildroom

Натомість цікаві акценти й атмосферу можна створити за допомогою аксесуарів. Модний плед, лампа або надувний диван зроблять інтер'єр трендовим.

Водночас їх легко замінити, коли вони вийдуть з моди й набриднуть господині кімнати.

Простий дизайн



Підлітки хочуть прикрасити кімнату за власним смаком / Фото Unsplash

Звучить дивно, але в дизайні дитячої кімнати потрібно все робити максимально простим.

Підлітки обожнюють персоналізувати все, до чого торкаються. Кімната, у якій вони мешкають, – це їх особистий простір для творчості. Тут точно з'являться незаплановані постери на стінах, крісла-мішки, малюнки, рукоділля, несподівані цікаві знахідки з магазинів і купа речей "на пам'ять".

Залиште якомога більше вільного і пустого простору для мешканки кімнати. Вона точно знайде, як його наповнити.

Освітлення



Бокові світильники роблять простір затишним / Фото Unsplash

Освітлення – важливий пункт, що впливає на настрій і навіть здоров'я дитини.

Дизайнери рекомендують зробити освітлення різнорівневим. Ідеально запланувати в кімнаті:

джерело загального світла;

настінні світильники;

торшер або настільну лампу;

"таємне" світло, що підсвітить карниз, нішу, шафу тощо.



Торшером добре користуватися для читання / Фото Mychildroom

Перших три пункти знадобляться для комфортного життя, навчання, читання тощо. "Таємне" ж світло потрібно для створення затишку й напівтемряви в кімнаті. Його роль може зіграти одноколірна гірлянда, цікаве бра тощо.

Ергономіка

Організм підлітка тільки формується, тому йому потрібні якісні меблі для роботи й відпочинку.



Для підлітка краще обрати ліжко, а не диван / Фото Mychildroom

Особливу увагу потрібно звернути на ліжко. Обирайте достатньо твердий матрац і якісні матеріали для спального місця.

Більшість підлітків хочуть замінити ліжко на диван. З одного боку, на дивані зручно проводити час вдень, там можна приймати гостей, сидіти з ноутбуком, читати тощо.

Але для здорового сну краще мати повноцінне ліжко з комфортним матрацом.

Якщо немає змоги встановити у кімнаті обидва варіанти, можна запропонувати дитині альтернативу й облаштувати місце для сидіння на підвіконні.

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Робоче місце теж потребує особливої уваги.

Робоче місце



Стіл і стілець повинні бути підлаштовані під зріст дитини / Фото Unsplash

Підлітки чимало часу проводять за комп’ютером. Тут вони навчаються і розважаються, спілкуються і відпочивають.

Тому в кімнаті юної дівчини обов’язково має бути якісний робочий стіл. Він повинен відповідати зросту й іншим особливостям своєї господині.

Сьогодні можна знайти столи-трансформери, що підлаштовуються під зріст дитини. Підлітки можуть рости дуже стрімко, тому такий стіл значно економить кошти й час батьків.

Простір "для душі"



Кімната підлітка має бути стильною і зручною / Фото Unsplash

Юні дівчата сприймають власну кімнату не тільки як робочий простір чи спальню. Це їхня "нірка", куди можна заховатися, де приємно й затишно проводити час.

Тому подбайте про особливий комфорт.

Господині кімнати точно сподобається широке підвіконня або віконний диван, де можна проводити час. Знадобиться тут і крісло-мішок, а ще – пухнастий м'який килим, на якому навіть можна сидіти. Якщо дитина захоплюється спортом, вона може зрадіти шведській стінці або турніку.

Кімната для дівчини-підлітка повинна віддзеркалювати її особистість і давати простір для фантазії власниці.

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