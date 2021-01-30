На початку XIX століття килими були невіддільною частиною інтер'єрів. Їх клали на підлогу та вішали на стіну, але потім їх популярність різко знизилась. Минуло трохи часу та любов до килимів повернулась. У сучасному світі є дуже великий вибір килимового покриття.

Джерело: 24 канал

Килими бувають натуральні (вовна, віскоза та рослинні волокна бамбука) та синтетичні.

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Види килимів

Матеріал

Килими з натуральних матеріалів виглядають ефектніше, м'якші на дотик і мають високу ціну. При цьому вони схильні до вигорання та не здатні протистояти шкідникам. За ними важко доглядати.

Синтетичні килими легко мнуться і швидко втрачають естетичний зовнішній вигляд. Але вони більш доступні за ціною.

Якщо ви вирішили придбати килим, то оптимальним варіантом буде килим зі змішаних матеріалів: шерстяний з основою нейлону, наприклад.

Форма

Сучасні виробники пропонують широкий вибір килимів різних форм і розмірів:

круглі;

овальні;

напівеліптичними форми;

квадратні;

прямокутні;

фігурні.

Як використати килим в інтер'єрі: ідеї

Зверніть увагу на те, якого кольору ваша підлога. Якщо ж вона світла, то килим можна брати як у яскравих, так і темних тонах. В інакшому випадку –краще відмовитись від похмурих відтінків і додати спокійні, але світлі кольори.



Кольоровий килим у світлій кімнаті / Фото pinterest

Шпалери та меблі дуже барвисті? Тоді килим краще вибрати однотонний або зі спокійним малюнком. І навпаки – килим може бути дуже кольоровим, якщо приміщення в спокійних тонах.



Барвистий килим при спокійних кольорах / Фото pinterest

Якщо на килимі присутні геометричні або рослинні орнаменти, бажано підібрати меблі із подібним малюнком або ж схожі фіранки.



Меблі та килим можуть мати однаковий колір / Фото pinterest

Інші варіанти / Фото pinterest, zelenasadyba

Яка небезпека від килима для здоров'я

Джерело: "Ковровий двір"

Пил – це найбільша проблема килимів. Він може стати причиною багатьох захворювань, адже в ній міститься цвіль, мікроби та кліщі. Все це викликає алергію, а потім астму.

Він може стати причиною багатьох захворювань, адже в ній міститься цвіль, мікроби та кліщі. Все це викликає алергію, а потім астму. Під час пожежі килим спалахує миттєво. Синтетичний килим у разі пожежі може отруїти власника .

. Навіть без пожежі синтетичні килими можуть випаровувати хімічні речовини.

Правильний догляд

Щодня на підлогу осідає пил, падає волосся та шерсть домашніх улюбленців. На нього переноситься бруд з усіх кімнат.

Як часто потрібно чистити килим:

сухе – 1 раз на тиждень;

вологе – 1 раз на три місяці;

глибоке – 1 раз на рік.

Правильне очищення килиму

використовуйте холодну або теплу воду;

обробляйте килим за ворсом, а не проти нього;

килим потрібно стелити на суху підлогу;

видаляйте бруд швидко – поки не в'ївся.

Якщо ви вирішили придбати килим, то пам'ятайте про те, що він може бути шкідливим для вашого здоров'я. Крім того, він потребує ретельного догляду.