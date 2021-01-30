Килим у сучасному інтер'єрі: небезпека чи модне рішення
На початку XIX століття килими були невіддільною частиною інтер'єрів. Їх клали на підлогу та вішали на стіну, але потім їх популярність різко знизилась. Минуло трохи часу та любов до килимів повернулась. У сучасному світі є дуже великий вибір килимового покриття.
Джерело: 24 канал
Килими бувають натуральні (вовна, віскоза та рослинні волокна бамбука) та синтетичні.
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Види килимів
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Матеріал
Килими з натуральних матеріалів виглядають ефектніше, м'якші на дотик і мають високу ціну. При цьому вони схильні до вигорання та не здатні протистояти шкідникам. За ними важко доглядати.
Синтетичні килими легко мнуться і швидко втрачають естетичний зовнішній вигляд. Але вони більш доступні за ціною.
Якщо ви вирішили придбати килим, то оптимальним варіантом буде килим зі змішаних матеріалів: шерстяний з основою нейлону, наприклад.
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Форма
Сучасні виробники пропонують широкий вибір килимів різних форм і розмірів:
- круглі;
- овальні;
- напівеліптичними форми;
- квадратні;
- прямокутні;
- фігурні.
Як використати килим в інтер'єрі: ідеї
Зверніть увагу на те, якого кольору ваша підлога. Якщо ж вона світла, то килим можна брати як у яскравих, так і темних тонах. В інакшому випадку –краще відмовитись від похмурих відтінків і додати спокійні, але світлі кольори.
Кольоровий килим у світлій кімнаті / Фото pinterest
Шпалери та меблі дуже барвисті? Тоді килим краще вибрати однотонний або зі спокійним малюнком. І навпаки – килим може бути дуже кольоровим, якщо приміщення в спокійних тонах.
Барвистий килим при спокійних кольорах / Фото pinterest
Якщо на килимі присутні геометричні або рослинні орнаменти, бажано підібрати меблі із подібним малюнком або ж схожі фіранки.
Меблі та килим можуть мати однаковий колір / Фото pinterest
Інші варіанти / Фото pinterest, zelenasadyba
Яка небезпека від килима для здоров'я
Джерело: "Ковровий двір"
- Пил – це найбільша проблема килимів. Він може стати причиною багатьох захворювань, адже в ній міститься цвіль, мікроби та кліщі. Все це викликає алергію, а потім астму.
- Під час пожежі килим спалахує миттєво. Синтетичний килим у разі пожежі може отруїти власника.
- Навіть без пожежі синтетичні килими можуть випаровувати хімічні речовини.
Правильний догляд
Щодня на підлогу осідає пил, падає волосся та шерсть домашніх улюбленців. На нього переноситься бруд з усіх кімнат.
Як часто потрібно чистити килим:
- сухе – 1 раз на тиждень;
- вологе – 1 раз на три місяці;
- глибоке – 1 раз на рік.
Правильне очищення килиму
- використовуйте холодну або теплу воду;
- обробляйте килим за ворсом, а не проти нього;
- килим потрібно стелити на суху підлогу;
- видаляйте бруд швидко – поки не в'ївся.
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