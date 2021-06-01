Килим у скандинавському стилі: 30 стильних ідей для декору дому

Скандинавський стиль залишається одним із найпопулярніших віянь сучасного дизайну. Його універсальність, лаконічність й доступність стали класикою, а текстури, кольори та декор активно використовуються у різноманітних інтер'єрах. Якщо ви теж встигли полюбити скандинавський стиль, утім, поки що не плануєте ремонт – почніть з деталей. Наприклад, зверніть увагу на ці вовняні та шерстяні килими.
Основна відмінність скандинавських килимів – використання виключно натуральних матеріалів та мінімалістичний орнамент. Крім цього кожен із запропонованих варіантів забезпечить затишок, як у спальні, так і передпокої.
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Бавовняні й шерстяні килими особливо довговічні, тому лаконічний дизайн, який ніколи не втратить актуальності, буде правильним вибором.
Класика скандинавського стилю
Скандинавський килим з ворсом / Фото Home-designing
Текстурний килим з високим ворсом / Фото Home-designing
Текстурний килим з високим ворсом / Фото Home-designing
Мінімалістичний килим з принтом / Фото Home-designing
Килими з овечої шкури / Фото Home-designing
Багатошаровий килим в скандинавському стилі / Фото Home-designing
Традиційний витканий килим / Фото Home-designing
Бавовняно-шерстяний килим / Фото Home-designing
Асиметричний килимок з новозеландської шерсті / Фото Home-designing
Абстракції
Сучасний абстрактний килим в скандинавському стилі / Фото Home-designing
Вовняний скандинавський килимок для передпокою / Фото Home-designing
Килим з яскравими акцентами / Фото Home-designing
Сучасний скандинавський килим з кольоровими вставками / Фото Home-designing
Контрастний сучасний скандинавський вовняний килим / Фото Home-designing
Скандинавський килим з лініями / Фото Home-designing
Геометрія
Автентичний килим з бахромою / Фото Home-designing
Геометричний килим в скандинавському стилі / Фото Home-designing
Модульний килимок / Фото Home-designing
Килими для сучасного інтер'єру / Фото Home-designing
Автентичний щільний килим / Фото Home-designing
Сучасний скандинавський килим з трикутниками / Фото Home-designing
Ретро-варіант скандинавського килима / Фото Home-designing
Скандинавський килим з малюнком ручної роботи / Фото Home-designing
Класичний килим з акцентом / Фото Home-designing
Лінії та хвилі
Мінімалістичний скандинавський килим / Фото Home-designing
Скандинавський килим зі смугами / Фото Home-designing
Бежево-чорний скандинавський килим / Фото Home-designing
Асиметричний килим зі вставками / Фото Home-designing
Кольоровий килим з хвилями / Фото Home-designing
Килим для спальні в скандинавському стилі / Фото Home-designing