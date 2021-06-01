Килим у скандинавському стилі: 30 стильних ідей для декору дому

Скандинавський стиль залишається одним із найпопулярніших віянь сучасного дизайну. Його універсальність, лаконічність й доступність стали класикою, а текстури, кольори та декор активно використовуються у різноманітних інтер'єрах. Якщо ви теж встигли полюбити скандинавський стиль, утім, поки що не плануєте ремонт – почніть з деталей. Наприклад, зверніть увагу на ці вовняні та шерстяні килими.

Основна відмінність скандинавських килимів – використання виключно натуральних матеріалів та мінімалістичний орнамент. Крім цього кожен із запропонованих варіантів забезпечить затишок, як у спальні, так і передпокої.

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Бавовняні й шерстяні килими особливо довговічні, тому лаконічний дизайн, який ніколи не втратить актуальності, буде правильним вибором.

Класика скандинавського стилю



Скандинавський килим з ворсом / Фото Home-designing



Текстурний килим з високим ворсом / Фото Home-designing



Текстурний килим з високим ворсом / Фото Home-designing



Мінімалістичний килим з принтом / Фото Home-designing



Килими з овечої шкури / Фото Home-designing



Багатошаровий килим в скандинавському стилі / Фото Home-designing



Традиційний витканий килим / Фото Home-designing



Бавовняно-шерстяний килим / Фото Home-designing



Асиметричний килимок з новозеландської шерсті / Фото Home-designing

Абстракції



Сучасний абстрактний килим в скандинавському стилі / Фото Home-designing



Вовняний скандинавський килимок для передпокою / Фото Home-designing



Килим з яскравими акцентами / Фото Home-designing



Сучасний скандинавський килим з кольоровими вставками / Фото Home-designing



Контрастний сучасний скандинавський вовняний килим / Фото Home-designing



Скандинавський килим з лініями / Фото Home-designing

Геометрія



Автентичний килим з бахромою / Фото Home-designing



Геометричний килим в скандинавському стилі / Фото Home-designing



Модульний килимок / Фото Home-designing



Килими для сучасного інтер'єру / Фото Home-designing



Автентичний щільний килим / Фото Home-designing



Сучасний скандинавський килим з трикутниками / Фото Home-designing



Ретро-варіант скандинавського килима / Фото Home-designing



Скандинавський килим з малюнком ручної роботи / Фото Home-designing



Класичний килим з акцентом / Фото Home-designing

Лінії та хвилі



Мінімалістичний скандинавський килим / Фото Home-designing



Скандинавський килим зі смугами / Фото Home-designing



Бежево-чорний скандинавський килим / Фото Home-designing



Асиметричний килим зі вставками / Фото Home-designing



Кольоровий килим з хвилями / Фото Home-designing



Килим для спальні в скандинавському стилі / Фото Home-designing