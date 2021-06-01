Килим у скандинавському стилі: 30 стильних ідей для декору дому

1 червня 2021 , 16:10
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Джерело:

Home-designing

Скандинавський стиль залишається одним із найпопулярніших віянь сучасного дизайну. Його універсальність, лаконічність й доступність стали класикою, а текстури, кольори та декор активно використовуються у різноманітних інтер'єрах. Якщо ви теж встигли полюбити скандинавський стиль, утім, поки що не плануєте ремонт – почніть з деталей. Наприклад, зверніть увагу на ці вовняні та шерстяні килими.

Основна відмінність скандинавських килимів – використання виключно натуральних матеріалів та мінімалістичний орнамент. Крім цього кожен із запропонованих варіантів забезпечить затишок, як у спальні, так і передпокої. 

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Бавовняні й шерстяні килими особливо довговічні, тому лаконічний дизайн, який ніколи не втратить актуальності, буде правильним вибором.

Класика скандинавського стилю 


Скандинавський килим з ворсом / Фото Home-designing


Текстурний килим з високим ворсом / Фото Home-designing


Текстурний килим з високим ворсом / Фото Home-designing


Мінімалістичний килим з принтом / Фото Home-designing


Килими з овечої шкури / Фото Home-designing


Багатошаровий килим в скандинавському стилі / Фото Home-designing


 Традиційний витканий килим / Фото Home-designing


Бавовняно-шерстяний килим / Фото Home-designing


Асиметричний килимок з новозеландської шерсті / Фото Home-designing

Абстракції 


Сучасний абстрактний килим в скандинавському стилі / Фото Home-designing


Вовняний скандинавський килимок для передпокою / Фото Home-designing


Килим з яскравими акцентами / Фото Home-designing


Сучасний скандинавський килим з кольоровими вставками / Фото Home-designing


Контрастний сучасний скандинавський вовняний килим / Фото Home-designing


Скандинавський килим з лініями / Фото Home-designing

Геометрія 


Автентичний килим з бахромою / Фото Home-designing


Геометричний килим в скандинавському стилі / Фото Home-designing


Модульний килимок / Фото Home-designing


Килими для сучасного інтер'єру / Фото Home-designing


Автентичний щільний килим / Фото Home-designing


Сучасний скандинавський килим з трикутниками / Фото Home-designing


Ретро-варіант скандинавського килима / Фото Home-designing


Скандинавський килим з малюнком ручної роботи / Фото Home-designing


Класичний килим з акцентом / Фото Home-designing

Лінії та хвилі


Мінімалістичний скандинавський килим / Фото Home-designing

 
Скандинавський килим зі смугами / Фото Home-designing


Бежево-чорний скандинавський килим / Фото Home-designing


Асиметричний килим зі вставками / Фото Home-designing


Кольоровий килим з хвилями / Фото Home-designing


Килим для спальні в скандинавському стилі / Фото Home-designing

Автор: Юлія Бабич