Основна відмінність скандинавських килимів – використання виключно натуральних матеріалів та мінімалістичний орнамент. Крім цього кожен із запропонованих варіантів забезпечить затишок, як у спальні, так і передпокої. 

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Бавовняні й шерстяні килими особливо довговічні, тому лаконічний дизайн, який ніколи не втратить актуальності, буде правильним вибором.

Класика скандинавського стилю 

Скандинавський килим з ворсом
Скандинавський килим з ворсом / Фото Home-designing

Текстурний килим з високим ворсом
Текстурний килим з високим ворсом / Фото Home-designing


Текстурний килим з високим ворсом / Фото Home-designing


Мінімалістичний килим з принтом / Фото Home-designing

Килими з овечої шкури
Килими з овечої шкури / Фото Home-designing

Багатошаровий килим в скандинавському стилі
Багатошаровий килим в скандинавському стилі / Фото Home-designing

Традиційний витканий килим
 Традиційний витканий килим / Фото Home-designing

Бавовняно-шерстяний килим
Бавовняно-шерстяний килим / Фото Home-designing


Асиметричний килимок з новозеландської шерсті / Фото Home-designing

Абстракції 


Сучасний абстрактний килим в скандинавському стилі / Фото Home-designing


Вовняний скандинавський килимок для передпокою / Фото Home-designing

Килим з яскравими акцентами
Килим з яскравими акцентами / Фото Home-designing

Сучасний скандинавський килим з кольоровими вставками
Сучасний скандинавський килим з кольоровими вставками / Фото Home-designing


Контрастний сучасний скандинавський вовняний килим / Фото Home-designing


Скандинавський килим з лініями / Фото Home-designing

Геометрія 


Автентичний килим з бахромою / Фото Home-designing

Геометричний килим в скандинавському стилі
Геометричний килим в скандинавському стилі / Фото Home-designing

​Модульний килимок
Модульний килимок / Фото Home-designing

Килими для сучасного інтер'єру
Килими для сучасного інтер'єру / Фото Home-designing

Автентичний щільний килим
Автентичний щільний килим / Фото Home-designing

​Сучасний скандинавський килим з трикутниками
Сучасний скандинавський килим з трикутниками / Фото Home-designing

Ретро-варіант скандинавського килима
Ретро-варіант скандинавського килима / Фото Home-designing

Скандинавський килим з малюнком ручної роботи
Скандинавський килим з малюнком ручної роботи / Фото Home-designing

Класичний килим з акцентом
Класичний килим з акцентом / Фото Home-designing

Лінії та хвилі

​Мінімалістичний скандинавський килим
Мінімалістичний скандинавський килим / Фото Home-designing

 
Скандинавський килим зі смугами / Фото Home-designing

Бежево-чорний скандинавський килим
Бежево-чорний скандинавський килим / Фото Home-designing

Асиметричний килим зі вставками
Асиметричний килим зі вставками / Фото Home-designing

Кольоровий килим з хвилями
Кольоровий килим з хвилями / Фото Home-designing

Килим для спальні в скандинавському стилі
Килим для спальні в скандинавському стилі / Фото Home-designing