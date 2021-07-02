Казковий затишок природи: як оригінально облаштувати дворик міського будинку

Не обов'язково мати великий сад поруч з приватним будинком, аби насолоджуватися гармонією природи та провести час у затишку. Облаштувати фантастичний дворик можна поруч із багатоквартирним будинком.

Облаштувати казковий дворик у будинку самотужки – доволі складна справа. Але якщо сусіди домовляться перетворити власний простір у неймовірне місце, в якому можна насолоджуватися життям, то вони можуть досягнути просто фантастичного результату.

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Розкіш у міському дворику / Фото Elle Decor

У дворі цього будинку в Барселоні створили освіжаючий овочевий оазис з горщиками з ароматичними рослинами, геранями, олеандрами, чагарниками та місцевими рослинами. Проводити час у такому дворику – велике задоволення.

Басейн – окраса двору / Фото Elle Decor

Вода – це завжди чудове рішення. Увесь стиль навколо повторює тон, заданий басейном, що в результаті утворює унікальну гармонію.

Прекрасна локація для читання та спілкування / Фото Elle Decor

Тепле спілкування – це запорука добросусідських стосунків, похизуватися якими хотів би будь-який будинок. Створити місце для неквапливих розмов – мета кожного мешканця будинку.

Дивіться більше фото яскравих двориків, які кожен хотів би бачити з власного вікна: