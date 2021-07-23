Казкова нерухомість: дивовижні замки США, у яких живуть люди

Одні із найкращих замків світу традиційно розкидані по старій Європі, проте у світі є чимало розкішної та королівської нерухомості. Неймовірна підбірка замків – це домівки, у яких проживають звичайні люди.

Окрім звичних будинків та резиденцій на ринку нерухомості США можна зустріти й таку цікавинку, як замок принцеси чи прихисток короля. Попри свій помпезний вигляд ці будівлі зведені не для осіб королівської крові, а для звичайних людей.

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Замок Парсон, штат Техас

Вартість: 6,5 мільйонів доларів

Замок розташований на вершині пагорба, що поруч із мальовничим озером. Розкішна нерухомість зведена на більш ніж двох гектарах землі й піднімається на п'ять вражаючих поверхів.

Споруда володіє всіма характерними ознаками замку: звідний міст, башти та навіть рів. Всередині інтер'єр наповнений високими стелями, арковими вікнами, пишними світильниками та високими колонами. Замок має 10 спалень та 15 ванних кімнат.

Площа замку складає понад 1 тисячу квадратних метрів / Фото Love property

Замок Хендерсон, Мічиган

Вартість: 4 мільйони доларів

Цей приголомшливий сімейний будинок розташований на схилах Вест-Мейн-Хілл, з видом на центр. Кожна кімната наповнена вишуканими деталями, такими як елегантне червоне дерево, столітній дуб, кришталеві люстри та вітражі.

У замку обладнана ванна на даху, звідки можна насолодитися неймовірними краєвидами / Фото Love property

Голлівудський замок, Каліфорнія

Вартість: 5 мільйонів доларів

Унікальна споруда розташована у самому центрі Лос-Анджелеса, на вершині пагорба. Сучасний замок займає площу 600 квадратних метрів і складається з п'яти спалень та шести ванних кімнат.

У замку є безліч терас для розваги та відпочинку / Фото Love property

Фермерський замок, штат Арканзас

Вартість: 4,8 мільйона доларів

Власники цієї нерухомості позиціонують її як мрійливу сільську садибу у європейському стилі. Замок зведений з понад 4 тисяч тонн каменю, кожен шматок вручну обтесаний та хитромудро встановлений на своєму місці.



Мальовнича садиба будинку простягається на 35 гектарів / Фото Love property

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Сучасна фортеця, штат Пенсільванія

Вартість: 3 мільйони доларів

Дизайн сучасної фортеці натхненний шотландською історією. Він розташований на 11 гектарах землі та має вражаючий фасад та ідеально доглянуту територію. У замку є 7 спалень та шість ванних кімнат, а також кілька віталень. Внутрішні приміщення вирізняються величними елементами. Головною родзинкою споруди є бібліотека, яку привезли з бельгійського замку.



У замку є двері 18 століття привезені з буддистського храму / Фото Love property