Казкова локація та вишуканість природи: як виглядає та скільки коштує дім мрії у США
Джерело:James Edition
Ранчо Double F у Колорадо – це втілення мрії про затишок та неквапливе життя з насолодою від кожного моменту. Цей дім вражає з першого погляду та дивує своєю особливістю.
Величний будинок може похизуватися великою територією – власники стануть господарями 118 гектарів казкової природи. Мальовнича локація забезпечила жителям неймовірні краєвиди.
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Гармонія природної величі та вишуканості / Фото James Edition
Територія будинку межує з національним парком Ганнісон. Також поруч є Крестед-Бет – один з найкращих гірських курортів Сполучених Штатів.
Дивовижна локація / Фото James Edition
Камінь та дерево – основні матеріали будинку, що максимально вдалим варіантом у поєднанні з навколишньою природою. Новим власникам доведеться викласти за втілення мрії 12 мільйонів доларів.
Дивіться більше фото неймовірного будинку: