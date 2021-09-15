Казкова локація та вишуканість природи: як виглядає та скільки коштує дім мрії у США

Ранчо Double F у Колорадо – це втілення мрії про затишок та неквапливе життя з насолодою від кожного моменту. Цей дім вражає з першого погляду та дивує своєю особливістю.

Величний будинок може похизуватися великою територією – власники стануть господарями 118 гектарів казкової природи. Мальовнича локація забезпечила жителям неймовірні краєвиди.

До речі Сучасні елементи та сільська душа: заміський будинок із дивовижними поєднаннями

Гармонія природної величі та вишуканості / Фото James Edition

Територія будинку межує з національним парком Ганнісон. Також поруч є Крестед-Бет – один з найкращих гірських курортів Сполучених Штатів.

Дивовижна локація / Фото James Edition

Камінь та дерево – основні матеріали будинку, що максимально вдалим варіантом у поєднанні з навколишньою природою. Новим власникам доведеться викласти за втілення мрії 12 мільйонів доларів.

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