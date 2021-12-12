Казкова атмосфера: як створити романтичний настрій в спальні
Джерело:24 канал
Спальня – це місце, яке має приваблювати своєю затишною атмосферою. Це простір для читання книг, спільних переглядів фільмів і довгих розмов з коханою людиною.
Спальня – одне з найважливіших місць в будинку, тому в ній варто створити максимально комфортні умови. Тут є необмежені можливості, які дозволять подбати про свою сім’ю та забезпечити повний комфорт.
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Облаштування ідеального простору не обов’язково пов’язано з великими витратами. Іноді досить освіжити меблі білою фарбою або внести кілька ретельно підібраних акцентів. Саме текстиль, прикраси та освітлення здатні створити чарівну атмосферу.
Якщо ви мрієте про гарний інтер’єр, просто зосередьтесь на приємних деталях. Досить замінити постіль на більш елегантну, додати м’який килим, а на вікна повісити ніжні матеріали, щоб кардинально змінити антураж. Якщо додати свічки та чуттєві лампи – ефект буде електризуючим.
Пам’ятайте, що почуття естетики змінюється з пори року. Навесні і влітку, коли настають теплі, приємні дні, варто вибирати різні кольори текстилю і тканини. Важкі і м’ясисті краще замінити легкими і повітряними. Пропускайте більше сонця за допомогою яскравих штор і зустрічайте теплі ранки з тонкими простирадлами.
Наповнена деталями спальня – це справжнє мистецтво, адже як додати інтер’єру унікальності, і при цьому не перевантажити його. Романтика – це не тільки прикраси, а й меблі, комфорт і добробут. У ідеальному стилі все поєднується і все на своєму місці. Постільна білизна спонукає до довгих мрій, матрац забезпечує найкращий відпочинок, а ліжко чудово поєднується з шафою та іншими меблями.