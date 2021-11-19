Kastelaz Hof House – це неймовірне творіння студії Пітера Пічлера. Вілла розташована на півночі Італії, серед казкового ландшафту Термено.

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Дім має площу 380 квадратних метрів, але розміри – далеко не основна його перевага. Витончений дім є перлиною виноградинка Кастелац та пропонує жителям просто неймовірні краєвиди.

Пейзажі неначе з полотна художника / Фото Archdaily

Оскільки будинок розташований на вершині, архітектори вирішили забезпечити огляд на місцевість на 360 градусів. Втілити це допомогли великі панорамні вікна, які разом з тим гарантують потрапляння в дім великої кількості сонячного світла.

Кращу місцевість важко уявити / Фото Archdaily

Геометрія дому наслідує архітектуру навколишнього села. Це дозволяє віллі попри свої розміри та витончений дизайн вписуватися у навколишню атмосферу.

Місце для насолоди читанням та роздумами / Фото Archdaily