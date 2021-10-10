Казка для туристів: як виглядає будинок Вінні-Пуха, в якому можна провести вікенд

Вінні-Пух – один із найбільш популярних казкових персонажів у світі. Ілюстраторка Кім Реймонд, яка малює казкового ведмедика вже понад 30 років, створила його будиночок, в якому кожен охочий може провести вихідні.

Туристичний будиночок Вінні-Пуха розташований у Східному Сассексі. Він вже доступний на Airbnb та здобув велику популярність.

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Для туристів, які будуть тут проживати, діють суворі правила. Одне з них – обов'язково зіграти у гру "Пухові палички", яку так любив казковий ведмедик.

Повернення у дитинство / Фото Henry Woide

В будинку є лише одна кімната, яка огортає затишком. При проєктуванні будинку Кім Реймонд надихалася кадрами виробництва студії Діснея. Саме тому туристи, які вирішать провести тут вікенд, відчують себе героями культового мультика.

Дивіться відеоекскурсію чарівним будиночком: