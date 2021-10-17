Казка на березі моря: апартаменти в Іспанії, про які можна лише мріяти

Жити під сонцем на березі моря або океану – мрія, про здійснення якої думає кожен із нас. В Іспанії втілили проєкт, який зачаровує з першого погляду.

Апартаменти від студії Sharqk надихають на втілення мрій. Вони вражають своїм розмахом та казковим видом на море.

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Завдання архітекторів та дизайнерів полягало у повній трансформації будівлі, яка прийшла в занепад через кризу нерухомості в Іспанії у 2008 році.

Чудовий комплекс / Фото Archdaily

Схил визначив рівневий акцент будинку. Окрім того, така конструкція дозволила забезпечити житло великими терасами, які дарують фантастичний вигляд на Середземне море.

Казковий вигляд з помешкання / Фото Archdaily

Нижні поверхи займає паркінг та інші функціональні приміщення. Житло розташоване на верхніх поверхах, щоб зберегти максимально вигідну висотку огляду.

В апартаментах неймовірна атмосфера / Фото Archdaily

Дворівневі апартаменти спроєктовані таким чином, щоб відкрита кухня та вітальня мали вигляд на море, а спальні та кабінети забезпечують більш витриману атмосферу.

Сучасні апартаменти біля морі – розкіш, про яку дуже легко замріятися.