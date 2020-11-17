Кав'ярню Takava відкрили в Саудівській Аравії. У ній точно відтворили інтер'єр київського закладу й навіть повторили логотип. Однак кав'ярня не має жодного стосунку до мережі закладів в українській столиці.

Про плагіат бренду мережі Takava Coffee-Buffet повідомляє The Village.

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Представники Takava у Києві стверджують, що заклад в Ер-Ріяді навіть меблі замовив в українського виробника.



Логотип закладу в Ер-Ріяді точно відтворює оригінал / Фото twitter.com/_waseem24

Власники оригінального бренду звернулися за допомогою до юристів.

Кав'ярня в Саудівській Аравії почала працювати у серпні 2020 року – набагато пізніше за оригінальний бренд.



Takava в Києві / Фото lasoon.net

Власники кафе в Ер-Ріяді вкрали не тільки ідеї дизайну, а навіть назву і логотип.



Порівняння інтер'єрів двох закладів / Фото The Village

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Takava Coffee-Buffet – мережа кав'ярень у Києві. До мережі входять два заклади: в ТРЦ "Арена-Сіті" навпроти Бесарабського ринку та на Великій Васильківській.