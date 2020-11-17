У Саудівській Аравії вкрали дизайн і назву популярної київської кав'ярні Takava: фотодокази
Кав'ярню Takava відкрили в Саудівській Аравії. У ній точно відтворили інтер'єр київського закладу й навіть повторили логотип. Однак кав'ярня не має жодного стосунку до мережі закладів в українській столиці.
Про плагіат бренду мережі Takava Coffee-Buffet повідомляє The Village.
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Представники Takava у Києві стверджують, що заклад в Ер-Ріяді навіть меблі замовив в українського виробника.
Логотип закладу в Ер-Ріяді точно відтворює оригінал / Фото twitter.com/_waseem24
Власники оригінального бренду звернулися за допомогою до юристів.
Кав'ярня в Саудівській Аравії почала працювати у серпні 2020 року – набагато пізніше за оригінальний бренд.
Takava в Києві / Фото lasoon.net
Власники кафе в Ер-Ріяді вкрали не тільки ідеї дизайну, а навіть назву і логотип.
Порівняння інтер'єрів двох закладів / Фото The Village
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