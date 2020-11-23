Власники цього закладу стверджують, що у їхньому кафе зупинився час. Дизайн кав'ярні повертає гостей на сто років назад.

Про заклад з історичним інтер'єром розповідає Дизайн 24.

Цікаво: Дім, що дихає: як виглядає резиденція іменитого архітектора у Каліфорнії



Тут багато розкішних годинників / Фото tamtour.com.ua

Кав'ярня з незвичною атмосферою називається "Пан Заваркін та син". Заклад розташований у центрі Вінниці. Він приваблює увагу численних туристів.

Інтер'єр прикрашають оригінальні старовинні предмети: гасові лампи, побутові дрібнички, сервізи, годинники. Увагу приваблює колекція самоварів.



Гостей переносять в атмосферу початку XX століття / Фото Tripadvisor

На місці закладу ще з 1900 року існував магазин колоніальних товарів. Його відкрив вінницький підприємець Мойсей Флігельтуб. Власник магазину успішно розвивав свій бізнес, однак не міг укладати великі контракти. Партнери не довіряли його єврейському походженню. Тому Мойсей вихрестився і став Матвієм Заваркіним.



Кав'ярня розташована у середмісті / Фото townpass.com.ua

Безліч годинників

Заклад також називають "Вітальня щасливого часу", адже найважливішим елементом декору є колекція старовинних годинників.

Часоміри тут скрізь: на стінах, полицях і навіть у туалеті.



Оригінальні старовинні експонати / Фото townpass.com.ua

Туалет-музей

В туалеті можна причепуритися перед будуарним вікторіанським дзеркалом кінця ХІХ століття. Також тут встановили старовинні раковину й змішувач.

На стінах висить колекція банкнот царської доби.



Старовинне дзеркало в туалеті / Фото zavarkin.vin.ua

Гостей зустрічає сам Заваркін

Біля входу розташували бронзову скульптуру власника магазину колоніальних товарів. Поруч з ним стоїть улюбленець туристів – товстий бронзовий кіт.

За темою: Старі будинки, що мають власний Instagram



Колишній власник закладу Матвій Заваркін / Фото rabbit-wp

Для охочих у закладі проводять екскурсії.

Відвідали музей-кафе й були раді. Йдіть туди ближче до "круглої" години, щоб послухати, як дзвенять куранти в різних годинниках. Цікавий годинник біля входу – у ньому виїжджає потяг. Також красивий годинник з ангелами на піаніно, – розповідають користувачі сервісу Tripadvisor.



Усі предмети мають власну історію / Фото Tripadvisor

На центральній стіні закладу висить картина з власною історією. На ній зображений прибутковий будинок, де розміщено кафе, у 1902 році. Картину випадково знайшли у підвалі цього будинку.