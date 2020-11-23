Безліч годинників і туалет-музей: як виглядає старовинна кав'ярня у Вінниці – фото інтер'єрів
Власники цього закладу стверджують, що у їхньому кафе зупинився час. Дизайн кав'ярні повертає гостей на сто років назад.
Про заклад з історичним інтер'єром розповідає Дизайн 24.
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Тут багато розкішних годинників / Фото tamtour.com.ua
Кав'ярня з незвичною атмосферою називається "Пан Заваркін та син". Заклад розташований у центрі Вінниці. Він приваблює увагу численних туристів.
Інтер'єр прикрашають оригінальні старовинні предмети: гасові лампи, побутові дрібнички, сервізи, годинники. Увагу приваблює колекція самоварів.
Гостей переносять в атмосферу початку XX століття / Фото Tripadvisor
Кав'ярня розташована у середмісті / Фото townpass.com.ua
Безліч годинників
Заклад також називають "Вітальня щасливого часу", адже найважливішим елементом декору є колекція старовинних годинників.
Часоміри тут скрізь: на стінах, полицях і навіть у туалеті.
Оригінальні старовинні експонати / Фото townpass.com.ua
Туалет-музей
В туалеті можна причепуритися перед будуарним вікторіанським дзеркалом кінця ХІХ століття. Також тут встановили старовинні раковину й змішувач.
На стінах висить колекція банкнот царської доби.
Старовинне дзеркало в туалеті / Фото zavarkin.vin.ua
Гостей зустрічає сам Заваркін
Біля входу розташували бронзову скульптуру власника магазину колоніальних товарів. Поруч з ним стоїть улюбленець туристів – товстий бронзовий кіт.
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Колишній власник закладу Матвій Заваркін / Фото rabbit-wp
Для охочих у закладі проводять екскурсії.
Відвідали музей-кафе й були раді. Йдіть туди ближче до "круглої" години, щоб послухати, як дзвенять куранти в різних годинниках. Цікавий годинник біля входу – у ньому виїжджає потяг. Також красивий годинник з ангелами на піаніно, – розповідають користувачі сервісу Tripadvisor.
Усі предмети мають власну історію / Фото Tripadvisor
На центральній стіні закладу висить картина з власною історією. На ній зображений прибутковий будинок, де розміщено кафе, у 1902 році. Картину випадково знайшли у підвалі цього будинку.
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